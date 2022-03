Portugueses de sucesso devia ser disciplina obrigatória 

Após quatro anos aos comandos da Altice Portugal, Alexandre Fonseca foi escolhido pelos acionistas para subir a co-CEO de um gigante com presença mundial, avaliado em 60 mil milhões, numa estrutura de liderança tricéfala em que ao português caberá decidir sobre a operação, o negócio em toda a sua dimensão - com o bónus de a Altice Portugal ficar nas mãos de uma mulher, por mérito e não por requisitos de quota (o jornalista José Varela Rodrigues explica tudo aqui).

Não é uma subida que vem de meros anos de presença na empresa, não é uma retribuição por favores prestados, nem uma promoção conseguida por concordar e aceitar cegamente o que vem de cima. O que conduziu Alexandre Fonseca ao lugar onde vai sentar-se a partir do dia 2 de abril foi a competência, a capacidade de fazer diferente e de pensar pela própria cabeça, trazendo mais-valia à estrutura. Foi a capacidade de trabalho e o êxito conseguido em menos de cinco anos de liderança aos comandos do braço português da companhia de telecomunicações. Incluindo os melhores momentos, como a veia de inovação que trouxe ao ADN do grupo com exemplos como o Altice Labs. Mas também os mais duros, como a necessidade de reestruturar serviços ou engrossar a voz quando sob ataque.

O desafio que tem agora pela frente agiganta-se, mas provavelmente não assusta alguém que se habituou a responder à confiança com trabalho e a liderar pelo exemplo e em conjunto com os que comanda - e não com os tiques de tirania e opulência que muitos acreditam ser skills mandatórios em quem assume cargos de topo. É a diferença entre ser um líder e ser um chefe. É a substancial distinção entre alguém que vê numa promoção uma responsabilidade acrescida e quem a julga mero prémio por serviços prestados.

São exemplos destes que temos de aprender a seguir, a valorizar e ambicionar copiar, para sairmos de uma vez do habitual choradinho dos pobres-coitados que não têm condições ou capacidades ou oportunidades para chegar mais longe. Há cada vez mais exemplos de portugueses que se destacam no mundo pelo que conseguem alcançar, nas mais diversas áreas, com as mais diferentes origens. É preciso que façamos eco das suas histórias, em vez de nos perdermos na vergonha alheia dos piores exemplos que aqui se produzem para desculpar os nossos próprios comportamentos menores.

Levantar a cabeça, ambicionar crescer, seguir os que verdadeiramente fazem a diferença para melhor - dos nossos sete unicórnios a banqueiros como António Horta Osório ou António Simões, passando pelos jovens ainda desconhecidos mas que todos os dias acrescentam valor e quebram barreiras de inovação mundial - devia ensinar-se na escola. E Alexandre Fonseca seria certamente um tema nessa disciplina.

(Aos mais cínicos, uma nota: não tenho qualquer tipo de proximidade ou sequer relação com o agora co-CEO da Altice Europe ou qualquer dos demais acima mencionados.)