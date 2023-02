Potencial e desafios do mercado de crowdfunding

O ritmo acelerado da inovação possibilitada pela tecnologia está a transformar rapidamente o setor de serviços financeiros. Em todo o mundo, os desenvolvimentos em tecnologia financeira (FinTech) estão a revolucionar a maneira como as pessoas interagem com os serviços financeiros, permitindo pagamentos mais rápidos, transações mais seguras, interfaces amigáveis e custos mais reduzidos. O crowdfunding representa uma dessas categorias de desenvolvimento, atendendo às necessidades de levantamento de capital por meio de soluções inovadoras e digitais. Especificamente, o crowdfunding que visa a obtenção ou levantamento de capital permite ampliar o acesso a financiamento em áreas e populações anteriormente com dificuldades, bem como a oferecer novas soluções em zonas atualmente atendidas por instituições financeiras tradicionais.

O crescimento do mercado de alternative finance (referência aos canais e instrumentos financeiros que surgiram fora do sistema financeiro tradicional, tais como bancos e mercados de capitais) tem sido substancial, nas várias categorias, desde o P2P Lending/ Marketplace, passando pelo equity based (aquisição de ações da entidade) até ao non-investment based (financiamento a indivíduos, projectos ou empresas, em troca de recompensas/produtos não monetários, ou sem a expectativa de retorno monetário/material).

No entanto existem grandes diferenças quando se observa as particularidades de cada região. Apenas três países - China, Estados Unidos e Reino Unido - concentram 97% do volume de negócios de crowdfunding. A China é o maior contribuinte representando 85% do seu valor global, enquanto se segue os Estados Unidos com cerca de 10% do market share e o Reino Unido com os restantes 2% (Ziegler et al. 2020).

Ainda longe destes volumes estão os mercados emergentes, concretamente o continente de África, onde a sua adoção tem sido relativamente lenta, apesar de muitas vezes ser considerado como o mercado com maior potencial de crescimento (The World Bank Group 2015). Este potencial tem por base a atual posição da região em termos de adoção ao digital e pagamentos móveis, a baixa penetração das instituições financeiras tradicionais, bem como a adequação cultural do crowdfunding às práticas tradicionais de financiamento. Evidências mostram que as soluções financeiras digitais têm vindo a promover o acesso e o alcance dos consumidores, especialmente os não bancarizados ou com baixa literacia financeira, ao mesmo tempo que reduzem significativamente os custos desses serviços e possibilitam atender a base da pirâmide contribuindo assim para uma sociedade mais justa e democrática.

Ao mesmo tempo, os baixos níveis de penetração das instituições financeiras tradicionais, conduzem a uma discriminação sistemática (pela combinação do risco e pricing das operações) das micro e pequenas empresas no acesso ao financiamento, bem como às garantias exigidas que são muitas vezes inultrapassáveis. Têm sido feitos esforços para se preencher essa lacuna por via de soluções financeiras fornecidas por agências de microcrédito e instituições comunitárias. No entanto, permanece questionável que tais intervenções forneçam uma solução eficiente e sustentável. Neste contexto, o crowdfunding é muitas vezes comparado ao microfinanciamento, sugerindo que as vantagens do primeiro podem compensar as ineficiências do segundo.

Como nota dominante, as condições apresentadas acima parecem sugerir uma grande promessa para o crowdfunding na resposta às necessidades do mercado africano que são

insuficientemente atendidas pelas instituições existentes, ao mesmo tempo em que apoiam o desenvolvimento, o crescimento e o empreendedorismo.

Frederico Aragão Morais, Senior Consultant EY, Consulting Financial Services.