Se há umas décadas atrás o tema da reforma estava associado exclusivamente à expectativa das pessoas receberem uma pensão da segurança social, hoje em dia, com as alterações legislativas associadas à evolução da sustentabilidade dos sistemas públicos de segurança social, existe uma maior necessidade de se utilizar outros meios de poupanças para a reforma. Mas estarão as pessoas conscientes desta realidade?

Quando falamos em sustentabilidade de sistemas públicos de proteção social, a demografia é um fator de grande relevância. Em Portugal e na generalidade dos países europeus, a baixa natalidade e a expectável evolução favorável da esperança de vida são fatores que criam pressão sobre a Segurança Social e que irão condicionar os níveis de benefício a atribuir pelo primeiro pilar (o pilar do Estado).

De acordo com estudos elaborados pela Mercer, em Portugal, cerca de 40% das pessoas esperam ter uma pensão estatal superior a 75% do salário final. Da mesma forma, 40% gostariam de se reformar entre os 56 e 60 anos. Finalmente, 80% acha que a data de reforma deveria ser antecipada com 40 anos de carreira.

Isto significa que provavelmente os portugueses têm expectativas de vir a receber pensões da Segurança Social que se desviam claramente do que os dados atuais indicam e do que é a expectativa de evolução das pensões da segurança social. Acresce a intenção de uma reforma anterior à idade normal de reforma que traria, obviamente, uma redução dos valores das pensões.

É por isso muito importante que se reforcem os níveis de proteção no âmbito do segundo e terceiro pilar (empresas e indivíduo, respetivamente) e, ao mesmo tempo, seja reforçada a informação e educação sobre estes temas. Desta forma existirá maior consciencialização e apetência para poupar, com resultados positivos na gestão e planeamento atempado da reforma.

As empresas têm vindo a ter um papel cada vez mais importante na poupança para a reforma e no aumento da literacia financeira e social dos seus colaboradores: muitas empresas disponibilizam planos de pensões, onde, para além de existir uma contribuição por parte das empresas para a reforma dos colaboradores, existe a possibilidade de estes, de forma voluntária, contribuírem com valores adicionais para poderem aumentar os montantes a receber na reforma.

E se no passado o tipo de veículos destinados à poupança para a reforma era bastante limitado (em número e em diversificação), hoje em dia existem diversos instrumentos, como PPR, Fundos de Pensões Abertos e Seguros de capitalização destinados a diferentes tipos de perfil de risco: produtos que visam uma volatilidade mais baixa, para quem está mais perto de resgatar as suas poupanças acumuladas e produtos com maior peso em classes de ativos que, apesar de poderem ter mais volatilidade, têm também o potencial de permitir ter uma rendibilidade mais elevada e, dessa forma, permitir uma acumulação maior de capital.

Naturalmente que existirão muitas situações onde a contribuição por parte das pessoas se afigura impossível ou extremamente difícil, dados os compromissos de curto prazo. No entanto, é importante ter em consideração que, quando possível, pequenos gestos de poupança desde cedo poderão conduzir a impactos muito significativos na reforma. Por exemplo, se de forma individual aos 20 anos começarmos a poupar 50€ por mês poderemos chegar à idade de reforma com uma poupança acumulada de mais de 100.000€ (a valores atuais). Já se o começarmos a fazer 20 anos depois, aos 40 anos de idade, teremos que poupar cerca 150€ por mês para chegarmos ao mesmo valor.

Naturalmente que se estas poupanças fossem realizadas no âmbito de um plano de pensões contributivo de uma empresa (como parte do benefício) poder-se ia estar a falar em poupanças acumuladas ainda maiores para a mesma taxa de esforço do colaborador.

Rui Guerra, Wealth Business Leader da Mercer Portugal