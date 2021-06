Poupar centenas de euros por ano, com uma simples revisão do Seguro de Vida

Em Portugal mais de dois milhões de famílias têm um seguro de vida, para garantir o seu empréstimo bancário. Rever as condições deste tipo de seguro pode significar uma poupança média por família superior aos 600 euros por ano, em casais acima dos 45 anos de idade, valores que numa altura como a que vivemos pode ser crucial para o sustento de uma família.

A realidade é que a maioria das famílias portuguesas estão a ser confrontadas com quebras significativas de rendimentos resultantes dos efeitos económicos desta pandemia que teima em não desaparecer. Outro aspeto a considerar é que esses efeitos nem sempre são imediatos, infelizmente podem ser inevitáveis nos meses seguintes e/ou num futuro próximo. Por isso o que hoje pode parecer uma situação controlada, num período de tempo mais prolongado pode tornar-se insustentável, daí a necessidade de atuar já na procura de poupanças.

No entanto, há sempre algo que pode ser feito, mas existe ainda uma enorme falta de informação que tem levado os portugueses a pensar que todos os seguros são idênticos e que como este tipo de seguro é imposto pela entidade bancária, simplesmente assumem que têm de aceitar o seguro proposto e pagá-lo todos os meses.

O que muitos não sabem é que houve uma importante alteração na legislação há cerca de dez anos, imposta pela Comunidade Europeia, que veio proibir as entidades bancárias de obrigar os clientes a ter o seguro de vida onde o banco pretende, passando o cliente a poder escolher livremente a seguradora para o seu seguro de vida.

Por outro lado, a mesma legislação veio proibir categoricamente qualquer agravamento ou penalizações ao spread contratado, no caso de o cliente substituir o seu seguro de vida.

Assim, com o final do monopólio dos bancos nesta área, entraram em Portugal várias seguradoras internacionais que vieram colocar o preço dos seguros de vida muito mais competitivos, sendo que, por exemplo, em casais com idades acima dos 40 anos, o preço é metade dos praticados pelas instituições bancárias. Cerca de 80% dos casais com idades superiores a 40/45 anos paga sensivelmente o dobro do valor que hoje é o preço ajustado do mercado concorrencial pelo seguro de vida.

Muitos dos clientes que chegam às várias agências DS SEGUROS têm informação errada, pensando na maioria, que a substituição do seguro poderá representar um aumento da prestação, pelo agravamento do spread, o que em mais de 80% das vezes não corresponde à verdade.

Esta análise das condições dos seguros está hoje em dia à distância de um clique o que nos permite cumprir as regras de segurança impostas pela pandemia. Um aconselhamento independente, especializado e gratuito pode ajudar as famílias portuguesas a reduzirem verdadeiramente os seus custos com os seguros.

Diretor Coordenador Nacional da DS SEGUROS