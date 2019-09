Poupar e investir depois das férias

Setembro marca genericamente o regresso à normalidade do trabalho, após merecido período de férias, assinala o regresso às aulas para os mais jovens e, para o universo empresarial, é um momento de balanço da performance do ano, tendo como horizonte que falta um trimestre para conseguir alcançar as metas previamente estabelecidas. Adotando este princípio à nossa vida privada, porque não aproveitar setembro para fazer um balanço das nossas contas?

Neste espaço tive oportunidade de abordar temas como a importância de conseguir poupar, de estruturar da melhor forma as nossas finanças. Tudo isto passa por estabelecer os objetivos a atingir, os motivos que nos levam a poupar e como o vamos fazer.

Cada um de nós terá diferentes objetivos e necessidades, de acordo com a fase da vida (poupar para a faculdade dos filhos, a compra da primeira casa, a viagem de sonho, ter uma reforma tranquila, salvaguardar imprevistos…), mas há algo que é comum – para além de começar, se ainda não o fez: planear e ser consistente.

São duas características de uma boa disciplina financeira, que permitem conseguir um plano exequível, que conjugue o esforço e tempo necessários para atingir os objetivos pretendidos. Assim, quando o esforço é maior, como é por exemplo no caso de proteção para a reforma, quanto mais cedo começar, mais poderá diluir no tempo, alcançando melhores resultados.

O que me leva à questão da aplicação das nossas poupanças, desde logo como forma de valorizar o que se conseguiu alcançar ou numa perspetiva pura de investimento. No atual contexto de baixas taxas de juro, tal pode constituir um desafio para pequenos aforradores que procurem produtos isentos de /com baixo risco, e aqui, mais uma vez, é fundamental inserir o elemento temporal e a adequação do risco aos objetivos pretendidos.

Há um leque vasto de opções no mercado, com diferentes níveis de risco associados e expectativas de valorização em conformidade (contas poupança, seguros de poupança, depósitos a prazo, PPRs, ações, Fundos Abertos, Fechados…). É essencial estar bem informado e conhecer os instrumentos financeiros ao dispor. Questões como a flexibilidade para alterar o perfil de investimento, a possibilidade de liquidez durante o período, os encargos / comissões inerentes, a performance histórica dos ativos associados, são apenas alguns exemplos que podem fazer a diferença para escolha do que melhor se adapta a si, para além da valorização expectável ou assegurada.

Seja exigente na informação, cuidadoso na análise, e ponderado (provavelmente, uma das maiores virtudes de um investidor) na decisão. Diversificar investimentos é regra geral uma boa estratégia, pois a realidade é que a vida pode ser bastante imprevisível e o melhor é aplicar o seu dinheiro de forma hábil, mas sobretudo consciente, para mais tarde poder recolher os frutos.

O que me traz de volta ao tema inicial destes artigos, ou seja, à importância de reforçar a literacia financeira na nossa sociedade.

É uma necessidade transversal ao longo das várias fases da vida, que vai desde a criação de hábitos de poupança ao conhecimento das opções disponíveis mais adequadas (e cuja complexidade nem sempre ajuda).

Começar cedo a sensibilizar e dar ferramentas é essencial. Por isso, após o sucesso da 1ª edição, a Fundação Ageas vai lançar a 2ª edição do Ori€nta-te, um concurso para promoção da literacia financeira, destinado aos alunos do 3º ciclo do Ensino Básico e que visa contribuir para que os jovens de hoje sejam futuros cidadãos mais bem preparados para gerir as suas finanças.

Porque o conhecimento é a base para a construção de uma sociedade mais resiliente como todos ambicionamos, e o âmbito financeiro não é exceção.

Nelson Machado é CEO Vida e Pensões do Grupo Ageas Portugal

