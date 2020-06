Preciso de um ovo estrelado

“A minha empresa precisa de alguma coisa. Mas não sei bem o que é. Já mudámos a estratégia, a estrutura das equipas, o logotipo e o site. Mesmo assim, precisa de mais.”

Uma coisa não mudou: a integração da marca na cultura da empresa. De que serve uma marca se não é realmente vivida? Que princípios a definem? Está enraizada no espaço? Nas pessoas? Na forma como trabalham?

A marca vai muito além de um logotipo, assinaturas de e-mail e cartões de visita. Precisa de ser vivida.

Quando pensamos na Apple, a imagem que vem à cabeça de cada um de nós é exactamente a mesma. É o símbolo de inovação e elegância no design, uma marca que segue o princípio da simplicidade. E isso reflecte-se no próprio espaço de escritório: além do design do espaço, esta cultura de simplicidade vive-se. Por exemplo, as pessoas trocam regularmente de mesa para garantir que não se acumulam papeis, mantendo o espaço clean e apenas com o essencial.

A integração da marca no espaço e na cultura da empresa é um dos maiores desafios dos dias de hoje. Além de influenciar a percepção dos clientes, acaba por ter impacto nos colaboradores e torná-los parte integrante da marca, como se fossem também eles uma “peça de marca”.

Numa época em que a motivação e alegria no trabalho ganham relevância, este bom ambiente que é gerado pela identificação dos trabalhadores com os valores da empresa são responsáveis por até 25% da satisfação no trabalho e pode afetar o desempenho de cada colaborador em 5% e para as equipas de uma forma geral em 11%.

De forma a construirmos uma base consistente de identidade de marca e conseguirmos também alcançar estes resultados, apostemos num modelo tipo ovo estrelado:

“Qual a origem do ovo?” Antes de irmos ao seu interior, é importante conhecer o seu contexto, o mercado onde está inserido, e os seus concorrentes.

De seguida, partimos o ovo, e aqui começa a concepção de uma marca, de um espaço ou de um serviço.

A gema é o núcleo central: criamos um conceito que dá significado à marca, reconhecemos quais os princípios que a definem e os valores que queremos transmitir.

A segunda camada é a clara: a experiência. O universo visual, o tom da comunicação e as interações entre as pessoas.

O azeite é a sua materialização, é o que lhe dá consistência e permite que possa ser retirado da frigideira: o logotipo, o naming, os materiais.

E agora, podemos acompanha-lo com o que quisermos, que nunca irá perder a sua identidade: os cartões de visita, as assinaturas de e-mail, os slides de PowerPoint, a cor da parede e as lonas a usar. Com as 3 camadas bem definidas, tudo o resto será facilmente adaptável e reconhecível.

O centro bem consolidado e uma abordagem por camadas, é o que é preciso para fortalecer a identidade do negócio. Quando pensarmos numa mudança, comecemos pela gema, e tornemo-la numa experiência vivida.

Um conceito de marca forte e integrado num espaço é verdadeiramente transformador da experiência de negócio, tanto a nível externo pela percepção do cliente, como a nível interno de relação entre a equipa.

Margarida Barreiros Cardoso – Founding Partner Creatura