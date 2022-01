Preços dinâmicos e inteligentes revolucionam o setor do consumo e retalho

Os últimos dois anos têm constituído uma verdadeira "montanha-russa" para a indústria do retalho. As limitações de horários e o encerramento de lojas, o crescimento exponencial do comércio digital, as dificuldades na cadeia de abastecimento global e a subida dos custos dos bens de consumo, representam alguns dos grandes desafios que o setor enfrenta.

Por outro lado, constituem também uma oportunidade para acelerar a digitalização que muitos dos retalhistas já tinham iniciado. A maior automatização, a interligação entre canais online e físicos para proporcionar experiências de compra unificadas, a introdução de ferramentas inteligentes e dinâmicas para a tomada de decisões de promoções e preços, começam a destacar-se nos investimentos em transformação.

Neste aspeto, Portugal destaca-se como um dos mercados onde as promoções no retalho têm um maior impacto na gestão de receitas. O setor de consumo e retail é um dos que mais necessita - e onde se pode obter melhores resultados para o negócio - da aplicação de ferramentas inteligentes de preços dinâmicos (smart pricing), devido à sua natureza altamente concorrencial, agressiva e com decisões com influência em prazos reduzidos (dias ou semanas).

A evolução da área de revenue management das empresas necessita de ferramentas ágeis, potentes, suportadas em dados com algoritmia avançada, que lhes permita efetuar recomendações acertadas de promoções e preços e não apenas análises descritivas, mas também capacidades preditivas. As plataformas de pricing dinâmico permitem analisar o preço e a mecânica promocional por referência, a nível de canal/insígnia, revolucionando a forma como são definidas estratégias de preço sensíveis a variações de fatores externos (sazonalidade, atividade da concorrência) e de consumo (canibalização, compra antecipada).

As empresas que implementam este tipo de ferramentas obtêm crescimentos na ordem dos 20% no que respeita ao mix omnicanal

Esta gestão avançada do ciclo de pricing permite melhorar a quota de mercado e a eficiência das promoções e dos preços. Da nossa experiência, verificamos que as empresas de consumo e retail que implementam estas ferramentas avançadas e inteligentes, obtêm crescimentos na ordem dos + 2% em vendas, +4% em margem e 20% no mix omnicanal.

As ferramentas avançadas de preços dinâmicos são soluções orientadas a resultados e para a tomada de decisões (direção comercial, revenue manager, finanças, supply, etc.) adaptando os resultados para cada função. Trata-se de ferramentas que garantem a verificação de todos os dados e que os integra de forma simples nos sistemas de informação da empresa permitindo apoiar, de forma eficiente, a tomada de decisão e a definição de novas estratégias comerciais.

A maioria das ferramentas utilizadas atualmente em muitas empresas de consumo e retail não apresenta este nível de sofisticação e dificultam a competição com empresas mais apetrechadas. Entre os principais obstáculos está a dificuldade de integração com a grande quantidade de informação complexa disponível e a pouca agilidade na análise para suporte às decisões.

O investimento em iniciativas de transformação tecnológica e digital será fundamental para que lojas, retalhistas e comércio grossista se tornem mais competitivos, cresçam de forma sustentável e garantam, a curto e médio prazo, um cenário de crescimento sustentável.

Para o retalho, é mais importante do que nunca combinar uma cultura de gestão dinâmica com a aplicação de tecnologias ágeis, a fim de evoluir no atual contexto, diferenciar-se da concorrência e consolidar novos modelos de negócio, cada vez mais digitais e dinâmicos.

Jorge Gonçalves, diretor no mercado de Indústria e Consumo da Minsait em Portugal