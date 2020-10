Traçar cenários para o desempenho da economia em 2020-2021 é cada vez mais difícil, para não dizer impossível. A imprevisibilidade continua a ser uma constante na vida dos decisores empresariais e políticos. O ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, em entrevista ao Dinheiro Vivo e à TSF, recusa otimismos e diz que “temos de estar preparados para o pior”, ainda que a quebra da economia portuguesa possa não ser tão dramática como já anteciparam várias instituições internacionais.

Ainda assim, o índice de confiança dos consumidores continua baixo, ao contrário do índice de poupança das famílias, que está a subir – o que não está a ajudar ao crescimento do país. Para dinamizar o consumo privado, o governo defende o aumento do salário mínimo, mas os patrões não querem sequer ouvir falar nisso, face à conjuntura económica depressiva.

Na semana passada, o presidente do Fórum para a Competitividade, Pedro Ferraz da Costa, disse aqui que “subir o salário mínimo nesta conjuntura é criminoso”. Nesta página em que vos escreve, António Saraiva, presidente da CIP, pede hoje sensatez e prudência e adverte para os efeitos dessa medida nas empresas e no emprego.

Há um velho duelo entre os patrões e a esquerda – que está agora ao rubro, em plena pandemia, e que vai aquecer o próximo Orçamento do Estado, cuja apresentação está marcada para dia 12 de outubro. A uma semana de conhecermos o novo OE2021, ficamos a saber pelo ministro Siza Vieira que este será “contracíclico” e “expansionista”. E mais: não vem aí a austeridade, segundo o número dois do governo. Uma conversa para conferir nas páginas 4 a 7 deste caderno.

Em Portugal nesta semana, a presidente da ComissãoEuropeia, Ursula von der Leyen, trouxe com ela um tom de esperança semelhante. Mas até começarem a chegar ao país e à economia os fundos de recuperação, em 2021, são poucas as mentes que conseguem sossegar.

O melhor é mesmo estarmos preparados para o pior, desejando o melhor.