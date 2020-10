Previsões na economia pandémica

"Quando nada é certo, tudo é possível", Margaret Drabble, novelista, biógrafa, crítica

Incerteza é a palavra de ordem dos retalhistas que estão a tentar gerir negócios na economia pandémica. Para alguns, a procura é muita, mas o fornecimento é incerto. Para outros, tanto a procura como o fornecimento estão envoltos em incerteza.

Para a indústria do retalho, sobreviver será conseguir prever a procura com precisão, numa altura em que futuro é incerto.

Mas, na economia atual, utilizar modelos históricos para fazer previsões é irrelevante. É impossível antecipar o que nunca aconteceu outrora. A maior parte dos segmentos de retalho, desde o alimentar ao farmacêutico ou moda, está a sentir o impacto. Como se consegue prever uma época de Natal, se podemos voltar a um confinamento geral? Como se consegue prever um pico na procura para produtos de higiene como álcool-gel ou papel higiénico? Como se consegue preparar-se para uma subida na procura de água engarrafada ou conservas? O nível de incerteza deixou todos os retalhistas com o mesmo desafio: prever o futuro.

A boa notícia é que os comerciantes de retalho têm prognósticos e soluções, que são pensadas para lidar com essas incertezas e podem aproveitar estes sistemas para tomar melhores decisões.

Primeiro, é importante identificar padrões e mudanças chave na oferta. Por exemplo, que tipo de produtos ou categorias são adquiridos quando as pessoas são forçadas a ficar em casa? Enquanto a procura se direciona para o online, conseguirá a cadeia de abastecimento alterar-se para suportar esta mudança?

De seguida, é necessário aprender e adaptar. A pandemia começou em países e regiões diferentes em tempos diferentes. Seja proactivo e reúna dados de lojas e regiões onde se observam mudanças de padrões numa fase inicial. Para além disso, esteja preparado para que esses padrões ocorram noutros locais.

Além disso, é necessário compreender o real vs o possível. Padrões de vendas, como nível, sazonalidade ou tendências são replicáveis por soluções de previsão. As mudanças nos níveis de procura são tipicamente acompanhadas por soluções de previsão para atender a essas alterações. É importante entender que, em alguns casos, uma mudança no nível não reflete a procura real, mas sim uma situação onde a quantidade vendida é limitada pela quantidade disponível na loja. Neste caso, um retalhista está simplesmente a vender o que está disponível. Desta forma, pode estar a perder a procura real e consequentemente vendas.

Quererá isto dizer que uma previsão deve estar acima do nível? É importante compreender o equilíbrio entre fazer prognósticos e vendas perdidas. As soluções de previsão podem trazer melhorias positivas e identificar onde é possível melhorar.

Colabore com os fornecedores. Assim que identifique as oportunidades, é fundamental que trabalhe com os fornecedores para entender se a oferta consegue atender a procura. Pode ser irrelevante conseguir apurar uma previsão se for impossível operacionalizar a cadeia de abastecimento para acompanhar a procura.

Esteja preparado para "renormalizar". À medida que a pandemia diminui, a procura pode voltar a padrões normais e os retalhistas de sucesso estarão preparados para esta mudança. Compre por períodos curtos para evitar um futuro excesso de stock. Padrões irregulares de vendas irão acontecer durante algum tempo enquanto a pandemia vai acalmando. Soluções de previsão são uma ferramenta que o ajuda a pensar no futuro e que lhe permite, a curto prazo, adaptar-se a padrões de vendas irregulares e identificar a médio e longo prazo os comportamentos expectáveis, evitando decisões precipitadas.

A previsão nunca deixa de ser um fator impulsionador de decisões de negócio. O que mudou foi a maneira como é utilizada. Deixou de ser um puro output matemático que guia o processo da cadeia de abastecimento. A previsão da procura ajuda os retalhistas a ter um conjunto poderoso de indicadores que guia o processo de tomada de decisão de forma mais precisa e fundamentada.

Nuno Santos, consultor sénior de negócios, retail consult