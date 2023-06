Principais impactos da IFRS 17 e IFRS 9 publicados a 31.12.2022

A IFRS 17 terá impacto limitado na estratégia e solidez financeira global, mas em capitais próprios e resultados pode ser significativo.

A EY analisou a informação divulgada publicamente por 20 grupos seguradores em apresentações para investidores, com referência a 31 de dezembro de 2022. Na publicação de março de 2023 intitulada "Market updates on impact of IFRS 17 and IFRS 9 - Observations from investor presentations by selected insurance groups", foram destacados os seguintes resultados:

· A maioria das seguradoras espera alterações mínimas ao nível da estratégia, gestão de capital e na capacidade de distribuição de dividendos

· A contractual service margin (CSM) será o Key Performance Indicator (KPI) para avaliação da rentabilidade futura passando a ser incluída em novas métricas de valor

· Reconhecer uma maior CSM na transição tem um impacto negativo em capitais, mas será uma reserva de ganhos a libertar em anos futuros, principalmente em Vida

· Em Não Vida, espera-se uma melhoria dos resultados técnicos por via da inclusão do efeito do desconto dos cash flows de sinistros

· Em termos de divulgação, a maioria não planeia divulgar um balanço e P&L muito detalhados

No respeitante a metodologias adotadas, a análise da informação publicada revelou como principais opções tomadas: (i) a alavancagem na "framework de Solvência II" na utilização dos pressupostos e cálculo das responsabilidades; (ii) a adoção do "Premium allocation Approach (PAA)" pelas seguradores Não Vida; (iii) a utilização da "Bottom-up approach" na derivação da curva de desconto; (iv) a aplicação da "OCI approach" que permite às seguradoras reconhecer as alterações de curva de desconto em reserva de forma a reduzir a volatilidade em P&L; (v) a aplicação das "Retrospective approaches" (modificada e completa), sendo o fair value aplicado a uma parte menos significativa da carteira

Fazendo agora um zoom-in nas métricas de avaliação da performance financeira divulgadas pelos grupos seguradores, foram destacados os seguintes KPI"s:

1. Rácio combinado: a maioria irá usar o rácio combinado com base nos prémios brutos adquiridos, existindo algumas seguradoras que continuarão a usar os prémios adquiridos, líquidos de resseguro;

2. New Business: avaliado através da nova rúbrica CSM do negócio novo a cada ano;

3. CSM: algumas seguradoras planeiam apresentar separadamente a rúbrica CSM na face do balanço.

4. Return on equity (ROE): várias seguradoras planeiam excluir do capital próprio o valor de OCI, na medida em que o OCI está antes previsto para fornecer uma melhor adequação entre a reavaliação dos investimentos e das responsabilidades;

5. Taxa de cedência: este indicador está a ser ajustado pelas seguradoras incluindo o valor da CSM no seu denominador;

6. Resultado operacional: é esperado um resultado similar ou inferior à IFRS 4. As seguradoras esperam uma redução entre 5% a 25%, impulsionada essencialmente pelo negócio Vida;

7. Nível de capitais próprios: espera-se uma redução em capitais próprios na transição que pode variar entre 5% a 50% principalmente nas seguradoras mistas e de Vida;

8. Ajustamento de risco: esta métrica pode apresentar diferentes níveis de calibração, dependendo do apetite ao risco de cada seguradora. As metodologias Cost of Capital e Value at Risk são as mais aplicadas, estando os níveis de confiança pulicados entre os 62,5% e os 90%;

9. Padrão de libertação da CSM: este indicador permitirá aos analistas antecipar o lucro futuro esperado de cada seguradora. A libertação esperada da CSM em função do seu valor antes da libertação varia entre 4% a 12% a cada ano, dependendo do tipo de negócio

As seguradoras em Portugal estão a finalizar a implementação da IFRS 17 e a preparar as futuras divulgações públicas previstas para abril de 2024. Os impactos finais da adoção da norma não são ainda conhecidos, mas antecipam-se estar alinhados com os impactos observados a nível internacional.

