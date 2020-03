Prioridade: vida e economia

Os efeitos da pandemia têm-se feito sentir de forma mais aguda no norte do país, onde asfixia já a economia. Fábricas fechadas, postos de trabalho em causa, microempresas à beira da falência. A situação é devastadora.

Os efeitos do coronavírus poderão custar às pequenas e médias empresas portuguesas 47 mil milhões de euros nos próximos três meses. Perdas de vendas superiores a 80% são previstas pelo estudo da Fixando, plataforma online de origem portuguesa que facilita a contratação de serviços locais.

No centro e sul, a realidade não é muito diferente. Ruas vazias nos grandes centros urbanos, milhares de pessoas em teletrabalho, mas muitas delas sem sequer saber se vão receber salário no final do mês. Os efeitos arrastam as PME e as grandes empresas.

Preparemo-nos para cenários piores. O número de infetados vai continuar a subir e ainda não se vislumbra um fim para este cenário de guerra contra um inimigo invisível. Esta não é uma corrida de mil metros. É uma grande maratona que nos vai deixar (quase) sem fôlego, mas que vai requerer resistência, força, muito autocontrolo e atitude positiva.

É vital focarmo-nos no auxilio de emergência hospitalar, mas também nos serviços fundamentais que asseguram que a economia não pára: eletricidade, gás, água, telecomunicações, media, alimentação, farmácia. Nada disto substitui o comportamento de cada um de nós para salvar vidas.

Aos vários heróis jornalistas

Os media, por regra, nunca são notícia, mas sim os narradores das histórias que contam. Contudo, há exceções. O coronavírus está a ter forte impacto no negócio, com quebras de mais de metade das receitas. Este setor, através da Plataforma de Meios Privados, está a preparar um documento para apresentar ao Governo, propondo medidas para apoiar um negócio que é pilar da Democracia e que está a sofrer tanto quanto outras áreas. Por isso, desta vez, não deve ser esquecido.

Uma palavra final para os camaradas jornalistas que, com poucos meios e sem querer tirar qualquer valor aos profissionais de saúde, são também autênticos heróis. Obrigada a todos, aos meus, aos nossos e aos vossos, que trabalham em meios concorrentes. A grande maioria está a dar o seu melhor e a fazer verdadeiro serviço ao leitor e serviço público. Força!