Programa "Golden Visa" - O motor de atração internacional com benefício direto na economia do país

O Golden Visa tem sido um dos programas mais controversos dos últimos anos. Criado em 2012, trata-se de um programa de obtenção de residência "rápida" para investidores estrangeiros de países não pertencentes à União Europeia. Permite que, através de um investimento qualificado, obtenham uma autorização de residência em Portugal e beneficiem de um "passaporte" europeu com acesso a todos os 26 países do Espaço Schengen. A autorização de residência é renovada a cada dois anos e, após o quinto, pode ser pedida a cidadania portuguesa, após validação de vários requisitos, nomeadamente ao nível do registo criminal.

Portugal tem apresentado uma valorização contínua do setor imobiliário, durante estes nove anos de programa. O investimento imobiliário destacou-se, pois mais de 90% dos Golden Visa atribuídos, concederam-se através da aquisição de bens imóveis, sobretudo acima dos 500 mil euros. Já foram concedidas cerca de nove mil autorizações de residência, o que representa mais de 5,4 mil milhões de euros que entraram na economia do nosso país.

Vários rankings internacionais colocam Portugal como um dos melhores destinos para investir em imobiliário, por ser cada vez mais seguro e rentável - e estes fatores deixam os investidores estrangeiros de olhos postos no mercado imobiliário português.

O Golden Visa é mais um motor de atração de investimento internacional que permite a captação de capital estrangeiro com benefício direto na economia do nosso país, favorecendo o emprego, a reabilitação urbana e o comércio local e nacional. Por isso, a meu ver, seria importante continuar a captar investimento estrangeiro através deste programa.

No entanto, tudo indica que a partir de janeiro de 2022, os investidores de fora da UE, que invistam em imobiliário no litoral e nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, deixarão de ter acesso ao programa.

Esta decisão foi justificada pela forte pressão imobiliária nos grandes centros urbanos, particularmente nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, nos últimos anos, fruto do investimento associado aos Golden Visa. No entanto, esta decisão irá por certo travar o investimento estrangeiro no setor imobiliário e, consequentemente, em todos os outros setores de atividade como a arquitetura, construção, imobiliário e turismo, uma vez que estes setores representam um grande peso na economia nacional.

É importante sublinhar que este programa e todo este boom imobiliário permitiu que cidades como Lisboa e Porto se renovassem e modernizassem com investimento externo e que assim se promovessem noutros países. Acredito que, com a limitação dos vistos nas grandes cidades, possa acontecer o mesmo fenómeno de renovação noutros locais, mas será mais espaçado no tempo e com tipos de imóveis específicos, pois a atratividade é diferente.

Numa altura em que Portugal vai precisar tanto de investimento internacional, o programa Golden Visa seria uma ótima oportunidade para captar clientes com uma forte capacidade de investimento, capazes de ajudar o país a recuperar da crise. No entanto, com o fim deste programa nas zonas urbanas, estamos mais uma vez a criar entraves ao investimento estrangeiro. Além disso, o programa português concorre com outros semelhantes a nível europeu, por isso, caso os investidores sintam que Portugal não está a dar a resposta necessária, têm outras opções de investimento com benefícios muito similares.

Este é o momento indicado para refletir sobre esta alteração ao programa e todas as repercussões para a economia do país que daí podem advir.

Ricardo Cruz - Country Manager da UrHome Portugal