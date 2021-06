Proteger melhor? Uma questão de benefícios e literacia

Perante as necessidades emergentes de proteção da força laboral, cabe às empresas um papel de liderança. Repensar a oferta de benefícios com soluções de seguros mais ajustadas e inovadoras e promover a literacia financeira são caminhos de futuro.

É cada vez mais claro que a pandemia de covid-19 acelerou a necessidade de mudanças a longo prazo na proteção de trabalhadores perante imprevistos e crises como a do contexto atual. Queremos, como sociedade, sentirmo-nos mais protegidos e afastar a vulnerabilidade trazida pelo choque financeiro do contexto atual.

O estudo Workforce Protection, do grupo Zurich e da Universidade de Oxford (do qual a Zurich Portugal também fez parte), confirma, com dados atuais e uma análise detalhada, como o impacto da pandemia aumentou a perceção do risco nas pessoas e a apetência por proteção mais eficaz ao longo de toda carreira, à medida que também tornou evidente a desadequação da proteção social atual.

As maiores alterações na perceção do risco registam-se, compreensivelmente, nas gerações mais novas (Millennials e geração Z), anteriormente atraídas para carreiras empreendedoras, sem motivação para permanecer no mesmo emprego muito tempo. Os dados do estudo mostram como estas gerações procuram hoje maior segurança e estabilidade no emprego, assim como maior proteção à prova de imprevistos.

Inovar soluções de proteção, fomentar talento

Perante a falta de capacidade financeira dos Estados assegurarem, por si só, este nível de proteção enquanto seguradores de última instância, será necessário um reforço do papel das empresas e do setor segurador. Esta responsabilidade partilhada na proteção dos "seus" pode ser particularmente favorável às empresas, em múltiplas dimensões. Face a trabalhadores que procuram sentir-se mais seguros e com maior estabilidade, a oferta de maior segurança ganha um novo papel na atração, retenção e valorização dos colaboradores. Ou seja, empresas que oferecem maior proteção podem diferenciar-se no mercado, retendo os melhores talentos.

Como podem as empresas prestar estes níveis mais elevados e sustentáveis de proteção? É claramente necessário repensar e inovar as soluções de seguros e pacotes de benefícios existentes. Por exemplo, novas soluções de seguro - mais completas e que acautelem vários riscos, com produtos relacionados com proteção de rendimentos, proteção de dependentes, saúde ou invalidez - ajustadas a diferentes colaboradores e a diferentes prioridades e fases de vida. Soluções que possam também oferecer segurança ao longo da carreira e na reforma, procurando precaver e financiar a requalificação profissional nesta economia cada vez mais digital ou uma reforma gradual.

Cabe-nos a nós, setor segurador, desenvolver estes novos produtos - em estreita colaboração com organizações privadas e governos -, que possam ajudar e dar segurança às pessoas e aos seus rendimentos, apoiando as empresas no seu novo papel.

A importância da literacia financeira

Por fim, uma nota sobre um tema que me é particularmente caro: a literacia financeira. Proteger as pessoas passa também por as ajudar a saber mais sobre a importância da proteção financeira ajustada a cada fase da vida, esclarecer dúvidas e desconstruir preconceitos, incluindo os relacionados com a reforma. Porque não aproveitar esta maior sensibilidade das pessoas ao risco para prestar maior informação e literacia financeira dentro das próprias empresas, com recurso aos próprios seguradores, até como forma de valorização das políticas de benefícios a que os colaboradores têm direito? A literacia financeira é um contributo indiscutível para trabalhadores mais protegidos e motivados.

Vivemos uma oportunidade única para que os seguradores possam emergir no suporte a soluções mais ajustadas a um mundo pós-pandemia e que os empregadores possam reforçar os benefícios e a literacia que prestam aos seus colaboradores. Não tenho dúvidas de que a liderança de um mundo de trabalho mais motivado e protegido está nas empresas. Agarrar a oportunidade é estar na linha da frente, captar e manter o melhor talento e construir uma organização mais resiliente a imprevistos e crises. Mas é também fazer parte e liderar um futuro melhor, em que a proteção é inovadora, sustentável e pensada para o longo prazo. Uma proteção flexível, à medida de cada um.

Ana Paulo, Head of Life e Membro do Conselho de Administração da Zurich Companhia de Seguros Vida