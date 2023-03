Proteger os mais jovens na Era Digital: o papel da Escola

A internet trouxe-nos uma infinidade de potencialidades. Mas é essencial que o seu acesso seja feito de forma segura, para que os riscos não superem as vantagens. E a educação pode ter um papel fulcral para um uso seguro da internet por parte dos alunos.

Segundo especialistas do Pew Research Center, nos Estados Unidos, haverá melhorias significativas na qualidade das nossas interações online até 2035: florescimento de novas comunidades, crescimento de discussões de grupos online e novos tipos de interações possibilitadas pela inteligência artificial (IA), realidade virtual (RV) e realidade aumentada (RA).

Este tema é especialmente importante quando falamos dos alunos mais novos, tendo em conta que são gerações que já nasceram na era da internet. Aliás, o EU Kids Online Survey de 2020 mostrou que, comparativamente ao inquérito de 2010, o tempo passado pelas crianças na internet já tinha duplicado. Em Portugal, foi reportado que, em média, os jovens entre os 9 e os 16 anos passam quase 3 horas por dia online.

O mesmo inquérito mostrou que pelo menos 22% desses mesmos inquiridos tinham sido, nesse ano, expostos, pelo menos, a uma experiência negativa devido ao uso da internet. Alguns dos riscos mais comuns listados no inquérito incluíam o cyberbullying, gasto excessivo de dinheiro em jogos online/compras in-app, acesso a noticias falsas, dependência, partilha de informação pessoal não desejada, exposição a conteúdos inapropriado e também vírus, spam, pop-ups e anúncios no computador ou dispositivos móveis. Também destacou que os mais jovens falavam principalmente com amigos ou família e muito raramente com professores ou profissionais ligados a educação. Enquanto professor, tal fez-me questionar o que é que a escola, enquanto instituição, pode fazer para abordar estes temas, para sensibilizar os nossos alunos perante estas questões e, mais importante, para fazê-los sentir que podem falar connosco sobre os problemas que experienciam online.

Para isso, é essencial incorporar o desenvolvimento de competências-chave online na sala de aula. Muitos alunos portugueses relataram, no estudo, ter dificuldades na verificação de informação e na escolha de palavras-chave para pesquisas, competências que são críticas na progressão da sua vida escolar e para o seu desenvolvimento profissional em qualquer área. O currículo português de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) deve estar, por isso, em constante desenvolvimento e sensibilizar os alunos em relação a novos perigos, bem como desenvolver a sua capacidade e sentido crítico enquanto navegam na internet.

Apesar da proibição do uso de sites e dispositivos potencialmente perigosos ser benéfica em alguns casos, nem sempre é a solução. É importante perceber que mesmo que estas abordagens sejam implementadas na escola, os alunos continuam a poder aceder e usar, fora do contexto escolar, o que não é possível na escola. Os fornecedores de serviços digitais devem também envolver-se com funcionários e autoridades escolares para demonstrar os limites para uma utilização segura da internet pelas crianças.

A internet traz consigo inúmeros benefícios e, à medida que a internet se torna uma parte cada vez mais importante da vida dos jovens, existem mais perigos associados. Em Portugal, ainda há muita reticência da parte da população mais jovem em falar com os seus educadores sobre os mesmos. A promoção de uma relação mais forte entre escola e família, através da tecnologia, pode reforçar uma rede de segurança para os alunos e assegurar que estão bem informados e devidamente apoiados quando enfrentam uma potencial ameaça digital. É um papel fundamental da Escola e que deve ser, cada vez mais, fomentado no futuro.

Manuel Gamito, Customer Success Specialist da Kinderpedia Portugal