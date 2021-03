Provar do veneno

Só provando o próprio veneno se sabe o gosto que o veneno tem, diz o provérbio.

O veneno a que o governo nunca atalhou ou foi mesmo espalhando em embalagens vistosas, mas cheias de leis absurdas ou burocracias castradoras, caiu em cheio sobre si próprio, após o veto da Moita e do Seixal à ampliação do Aeroporto do Montijo.

E assim uma obra solenemente anunciada e reanunciada desde 2015 como projeto estratégico fica suspensa em nome de meros interesses corporativos autárquicos, prejudicando o interesse nacional. Com cobertura legislativa, pasme-se!

Mas como a burocracia tem estratagemas ilimitados, o governo prometeu recorrer a mais um, uma avaliação ambiental estratégica para responder ao veto autárquico. Se será o último expediente, logo se verá.

Aliás, o Aeroporto do Montijo é um mero exemplo das teias que penalizam a economia, conjugando falsos interesses regionais, corporativos ou ambientais e criando procedimentos burocráticos impeditivos de qualquer decisão. Todavia, o veneno que agora o governo está a provar, há muito que o vem servindo ao mundo empresarial.

Diz-se que há liberdade de empreender e investir, mas não há. Continuamos a viver num verdadeiro "condicionamento industrial", se bem que com um perfil diferente, não menos danoso do que o da célebre Lei de 1952. Se este visava orientar o investimento a setores considerados estratégicos, o atual adiciona a leis disparatadas, como a que impede o Montijo, uma infinda discricionariedade burocrática. Grande número de projetos acaba por se perder enquanto aguardam decisões suspensas por pareceres intermédios ou finais que nunca chegam.

A prática está tão consagrada que, quando o licenciamento é rápido, em vez de se louvar a diligência, logo surgem vozes a lançar suspeita de corrupção a quem interveio no processo.

O "condicionamento industrial" vigente é o reflexo do espírito controlador de um Estado tentacular consubstanciado numa infinidade de burocracias que constrange vontades e impede o desenvolvimento.

É essa "teia de pareceres que tudo emperra, trava, demora, chateia", nas palavras recentes do secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, que constitui o veneno que nos empurra para a cauda da Europa.

Veneno de que o governo já provou o mau gosto, mas não evita e persiste em servir. A si e aos outros.

António Pinho Cardão, Economista