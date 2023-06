PRR: Alguém fez as contas todas?

O Governo submeteu há dias o pedido de reprogramação do Plano de Recuperação e Resiliência. Na linha do que já fizeram outros países, o objetivo é financiar novas medidas, bem como fazer face ao aumento do custo de ações que já estavam previstas na versão inicial de 2021.

Tudo somado, a dotação total é agora de 22,2 mil milhões de euros, o que representa um acréscimo de cerca de 34% face ao orçamento inicial que se situava na casa dos 16,6 mil milhões. O PRR passa assim a financiar 156 medidas que se repartem por três grandes áreas: Resiliência, Transição Climática e Transição Digital.

Estas englobam componentes que vão desde o Serviço Nacional de Saúde e a Cultura até à administração pública, passando pela eficiência energética em edifícios e pela mobilidade sustentável. No total, são 20 componentes que visam "impulsionar o país no caminho da retoma, do crescimento económico sustentado e da convergência com a Europa ao longo da próxima década", como se pode ler no próprio site oficial do plano.

Sem prejuízo da pertinência de todas estas medidas, o problema é que os meus olhos de economista me levam a dividir aquele bolo global de 22,2 mil milhões de euros em duas grandes fatias: a que vai criar riqueza e a que vai gerar despesa.

De facto, estão contempladas ações - como as ligadas à capitalização e inovação empresarial, às qualificações e competências e às empresas 4.0 - que, se forem bem executadas, irão reforçar a competitividade da nossa economia. Mas, em paralelo, surge todo um vasto leque de medidas que, sem deixarem de ser relevantes do ponto de vista social e ambiental, vão equipar o país com novas estruturas que, no futuro, irão exigir dinheiro não só para serem mantidas, mas também para cumprirem a sua missão.

Quando vejo que a fatia destinada à criação de riqueza é cerca de metade da que vai ser afeta à geração de despesa, fico a pensar se não estaremos a dar um passo maior do que a perna. Porque dinheiro para investir agora até pode existir - lá estará o PRR para financiar. Mas quem vai pagar a despesa adicional que irá surgir no futuro decorrente de muitos investimentos que, sem deixarem de ser estrategicamente relevantes, não são geradores diretos de riqueza?

A criação de valor não está em causa. Não sou daqueles que reduzem tudo a euros ou dólares. Sei que haverá sempre criação de valor social e ambiental com muitas das medidas previstas no PRR. Isso está fora de questão. O problema é, a meu ver, diferente, pois prende-se com quem vai pagar a fatura dos custos operacionais de muitos dos investimentos agora previstos.

Não quero alinhar no nacional pessimismo, um dos maiores defeitos do nosso país. Mas a verdade é que, olhando para trás, para muito do que foi financiado pelos fundos comunitários ao longo de décadas, o mínimo que posso fazer é alertar: quem não semeia, depois também não irá colher. E temo que a riqueza que venha a ser criada com aquilo que se está a investir no reforço da competitividade da economia não dê para pagar o acréscimo de despesa futura que vier a ser gerada pelo próprio PRR. Alguém fez as contas todas?

Carlos Brito, professor da Universidade do Porto - Faculdade de Economia e Porto Business School