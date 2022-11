PRR: é urgente capacitar o Estado 

O Tribunal de Contas concluiu que, das 24 medidas de apoio às empresas para fazer face à pandemia, 15 não saíram do papel. Ou seja, dois terços das medidas lançadas pelo Governo entre 2020 e 2021 não passaram de anúncios, sem consequências, portanto, na vida das empresas. Mais: a despesa executada no âmbito do Programa Orçamental da Economia, que tinha uma dotação de 1006 milhões de euros, não chegou a 10%.

As empresas praticamente só usufruíram das garantias públicas sobre empréstimos na banca comercial, num valor de 9901 milhões de euros. Para piorar a situação, a prevista conversão de até 20% do crédito em subvenção a fundo perdido não se concretizou até hoje, embora o Governo tenha prometido encontrar uma solução.

Isto significa que foram o esforço, resiliência, abnegação do nosso tecido empresarial a evitar males maiores durante a pandemia. Ainda que as empresas tenham saído mais endividadas da crise sanitária, por via dos empréstimos com garantias públicas, ao mesmo tempo que o Estado ganhou um risco orçamental acrescido com estes créditos.

Mas a principal ilação a tirar da auditoria do Tribunal de Contas é que, se nada de substancial for feito, há fortes probabilidades de tudo isto se repetir na execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), como a CIP já alertou. Corremos o risco de, por ineficiência do Estado, os incentivos não chegarem a muitas empresas e o seu efeito na economia ser ténue.

De resto, o presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR admitiu que a máquina do Estado não estava preparada para a grande procura que o plano suscitou.

Conforme já tinha alertado nesta coluna, a Administração Pública provavelmente não dispõe das competências técnicas, meios tecnológicos e massa crítica necessários para gerir de forma expedita os processos relativos ao PRR.

Importa, pois, solucionar rapidamente as carências e ineficiências do Estado. Sem um esforço adicional de capacitação da Administração Pública, talvez não seja possível recuperar, em 2023, os atrasos na execução do plano e fazer entrar os investimentos do PRR em velocidade de cruzeiro.

Creio que o próximo ano será decisivo para a cabal concretização dos investimentos do PRR até 2026, sendo certo que uma eventual prorrogação do prazo de execução do plano pela Comissão Europeia seria bem-vinda. Ganhávamos tempo para investir de forma mais ponderada e consolidada, além de se diluírem as pressões inflacionistas que o PRR inevitavelmente provoca.



Presidente da ANJE - Associação Nacional de Jovens Empresários