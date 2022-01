PS propõe como meta a cauda da Europa

O programa em 12 prioridades do Partido Socialista (PS) avança logo no primeiro ponto com a meta de crescimento do PIB de 0,5% acima da média europeia. A concretizar-se este objetivo Portugal estará, muito provavelmente, em 2025 entre os quatro países mais pobres da União Europeia.

É que um magro crescimento desta magnitude não permite ultrapassar qualquer outro país, salvo algum imprevisto que sempre pode ocorrer, mas permite que os países que ainda estão atrás de nós e que crescem muito acima da média da União Europeia nos ultrapassem.

Para manter a nossa posição mais importante do que crescer acima da média da EU é crescer mais rápido do que todos os que estão atrás de nós. Isso sim garantiria dois objetivos: manter a nossa posição e aproximar-nos da média europeia.

Dos países 27 países da União Europeia, Portugal ocupa o 20º lugar em termos de PIB per capita em paridade de poder de compra, i.e. se tivermos em conta os diferentes custos de vida (dados do Eurostat para 2020). Atrás de nós ficam apenas 7 países dos quais quatro a muito curta distância. Se estes países crescerem muito mais depressa dos que os 0,5% da média europeia em breve nos ultrapassarão e ficaremos nos quatro últimos.

Na verdade estes quatro países - Hungria, Letónia, Eslováquia e Roménia - têm revelado bons crescimentos nos últimos anos. Vejamos os dados disponíveis para o triénio 2018-2020: a Hungria cresceu 2,4% acima da média europeia, a Letónia 1,6%, a Eslováquia 1,3% e a Roménia 2,3%. Isto é no mínimo duas vezes e meia mais do que a proposta do PS e no máximo quase cinco vezes mais.

Assim, se Portugal crescer como o PS propõe 0,5% acima da média europeia e os quatro países referidos mantiverem o seu muito maior crescimento acima da média europeia, Portugal passará para 24º lugar entre os 27 ocupando assim um dos lugares da cauda da Europa. Brilhante proposta não haja dúvida. O melhor que os economistas socialistas conseguem. Péssimo para o país.

No entanto, há que destacar e louvar a candura e a frontalidade do Partido Socialista ao propor que num prazo de uma legislatura Portugal ocupe o 4º lugar a contar do fim em termos de PIB per capita em paridade de poder de compra na União Europeia. Não se trata de enganar ninguém, o que se propõe é um programa económico para empobrecer o país.

O nosso campeonato começa a deixar de ser a Europa para nos aproximarmos cada vez mais do perfil de um país latino-americano em termos de bem-estar social e de desenvolvimento económico. Dramático.