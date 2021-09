PSD, Moedas e Rui Rio: Uma vitória de Pirro

Pirro foi o Rei da Macedónia que se celebrizou pela sua vitória na batalha de Ásculo contra os Romanos no ano de 279 antes de Cristo. As perdas sofridas pelo seu exército foram tantas e tais que quando o felicitaram pela vitória terá dito "mais uma vitória como esta e estou perdido". A vitória de Pirro fica assim conhecida como uma vitória tática que na verdade é uma derrota estratégica.

O PS ganhou 149 câmaras e o PSD e o CDS somaram 120. Mas o PSD ganhou? Reza o argumento, exaustivamente repetido, ganhou porque recuperou algumas câmaras, algumas das quais importantes. Mas será assim?

Em analogia com o mundo do futebol seria como se o Porto para o ano perdesse novamente com o Liverpool mas apenas por 3-1 e se proclamasse vencedor da partida porque tendo este ano perdido por 5-1 teria recuperado dois golos e estaria supostamente no bom caminho para no futuro ganhar mesmo o jogo. Quem compraria esse argumento no mundo do futebol? Antes seria acolhido com uma saudável gargalhada. Uma goleada é uma goleada seja por 5-1 ou por 3-1. Não mostra qualquer avanço.

Mas Coimbra? Mas Lisboa? Em Lisboa a esquerda permanecesse largamente maioritária quer em termos de vereadores eleitos quer em deputados municipais. A coligação Moedas tem 7 vereadores o PS tem os mesmos 7 a CDU tem 2 e o BE 1, ou seja Moedas tem 7 a esquerda tem 10. Eis um novo conceito de vitória: obter menos votos e vereadores do que os adversários. Nem Pirro teria reclamado vitória.

É certo que as regras autárquicas concedem o título de Presidente da Câmara ao cabeça de lista do agrupamento que isoladamente consegue mais votos não permitindo que os restantes se coliguem e elejam outro Presidente. Mas para executar qualquer política, Moedas, com a atual composição da vereação e da Assembleia Municipal, terá forçosamente de encontrar um arranjo à esquerda.

E transpondo estes resultados para o nível nacional o que constata é que mesmo com uma campanha extremamente agressiva, de confronto, à la Trump, Moedas não conseguiu a maioria e em eleições nacionais repetiria o triunfo de Passos Coelho. A vitória pírrica, também ela muito comemorada nos dias que se seguiram, que arredou Passos Coelho da política e elevou António Costa pela primeira vez a primeiro-ministro.

Em termos estratégicos a vitória de Moedas é ilustrativa do afundamento de uma política de bipolarização agressiva como a que seguiu. Acantona o PSD na direita, elimina o Chega, mas não consegue a maioria dos votos, nem dos mandatos. É, no fundo, uma estratégia perdedora.

Em Lisboa, por causa das regras autárquicas que lhe dão a Presidência da Câmara, essa estratégia lança o PSD para uma aliança com o PS a grande coligação do centro, exatamente o oposto da bipolarização pretendida. Em eleições nacionais esta estratégia relega o PSD para a oposição. Uma derrota estratégica em toda a linha.

É, de facto, uma vitória tática de pequeno alcance e um teste falhado a uma estratégia de conquista da maioria na Assembleia da República nas próximas legislativas. Verdadeiramente uma vitória de Pirro. Recordemos as suas palavras "com outra vitória destas estou perdido".