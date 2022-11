Q-commerce mais verde: um desafio incontornável

O aumento exponencial do uso do comércio digital, a que se tem assistido nos últimos anos, é uma realidade comum a indústrias dos mais variados setores, não sendo a logística uma exceção. Com isto, são muitas as empresas que se veem desafiadas a ajustar o modo como operam, com vista a corresponder às necessidades e expectativas dos seus consumidores.

Perante este cenário, é verdade que a logística pode beneficiar da tecnologia. Desde tornar possível a otimização de variados processos, tornar as entregas mais rápidas e eficientes, até ao aumento da transparência para com o cliente, que é agora capaz de acompanhar todo o percurso da sua compra, são várias as vantagens tecnológicas para o setor. Porém, será que estas mudanças não possuem também riscos?

Atualmente, quando precisamos de adquirir um determinado produto, é comum que o primeiro instinto seja procurá-lo e comprá-lo online. Além de ser a forma mais fácil e cómoda de adquirir produtos, o tempo de espera desde o ato da compra até à entrega da encomenda é cada vez menor, existindo cada vez mais plataformas com a capacidade de realizar entregas em apenas algumas horas. A verdade é que o q-commerce tem vindo a revolucionar, não só o mundo do comércio, como também o universo logístico.

Se é verdade que, muitas vezes, o q-commerce nos ajuda a obter de forma quase instantânea bens que necessitamos no momento, é preciso olhar para esta tendência de uma forma mais crítica. Trabalhando no setor logístico, é-me profundamente essencial estar atenta e refletir acerca das mudanças às quais esta área tem vindo a assistir, não sendo esta temática uma exceção. O q-commerce é claramente uma tendência que veio para ficar. A procura e a oferta por este tipo de serviços aumentarão, e representarão uma percentagem cada vez maior das vendas totais de inúmeros negócios. Porém, é fundamental que os consumidores estejam conscientes do impacto ambiental proveniente deste serviço.

Tendo em conta a emergência climática e as atuais metas de descarbonização cada vez mais ambiciosas e sérias, é profundamente urgente educar os consumidores para que compreendam que as suas decisões e atitudes têm um impacto real. Apesar de, muitas vezes, nos parecer imprescindível comprar um determinado produto e tê-lo à porta dentro de meia hora, a prática de entregas rápidas representa, por um lado, um desafio logístico e, por outro, uma ameaça ambiental. De modo a conseguir corresponder aos pedidos dos consumidores rapidamente, é exigido que os negócios tenham sempre um volume elevado de stock. Esta necessidade de aumentar o volume de produção, juntamente com a elevada emissão de gases poluentes feita nas incontáveis deslocações, é ambientalmente insustentável.

É importante pensar no futuro e levar os consumidores a perceber que este consumo desmedido e a crescente procura pelo imediato têm consequências. Existem várias práticas que podem ser adotadas na tentativa de controlar esta problemática, podendo uma delas ser a adição de um montante extra no final da compra para encomendas de entrega rápida. O intuito aqui passará por levar os consumidores a ponderar as suas escolhas e a compreender que, de facto, estas fazem a diferença para lá do que vêm nas aplicações.

Do ponto de vista logístico, sabe-se que a maior parte dos negócios, nomeadamente os de grandes dimensões, possuem armazéns localizados nas periferias das grandes cidades. Ora, isto faz com que as suas deslocações sejam não só longas, como mais frequentes, derivado de procurarem entregar as encomendas com a maior brevidade possível. Deste modo, poderia ser benéfico para estes negócios a criação de mini hubs localizados em zonas estratégicas dentro das cidades, por forma a facilitar os processos de distribuição, tornando as rotas mais curtas e contribuindo para a diminuição da pegada ecológica.

Principalmente para os millennials e Geração Z, que, não só são os que mais compram no digital, como ainda são frequentemente caracterizados pelo facto de quererem tudo no momento, é fácil e tentador deixarmo-nos levar pela facilidade e comodidade que este comércio à distância de um toque no telefone nos oferece. No entanto, é preciso estar consciente do que está por detrás de todo esse conforto e compreender que uma "simples" compra faz diferença. Muitas vezes, optarmos por uma entrega em 72 horas daquela blusa que queremos, ao invés de no próprio dia, é o suficiente para contribuirmos para processos de distribuição mais amigos do ambiente.

Agora que se volta a discutir, no âmbito da COP27, os objetivos de sustentabilidade para o mundo, é essencial que a evolução do setor da logística se cimente num caminho mais ecológico, percurso esse para o qual todos nós podemos também contribuir. Bastará pensar: será que consigo esperar um pouco mais pela minha blusa nova?

Mariana Jota, diretora de Estratégia da Vonzu