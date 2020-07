Qual a importância do acordo alcançado esta semana pela EU?

Os líderes dos países membros da União Europeia chegaram a um acordo sobre um enorme fundo de recuperação de 750 mil milhões de euros. As negociações levaram mais de quatro dias e estiveram para desistir algumas vezes. O pacote de estímulo europeu será o maior acordado por um bloco até agora e tem como objetivo iniciar a recuperação pós-pandemia.

Acordo alcançado após negociação de 4 dias

A Cimeira Europeia sobre o fundo de recuperação pós-Covid da UE estava marcada para ser de 17 a 18 de julho de 2020. No entanto, apenas a 21 foi alcançado o acordo. Foi um alívio, pois havia o risco de não se chegar a um consenso e, em tal situação, as tensões dentro da União Europeia provavelmente agravar-se-iam.

O acordo alcançado pelos membros da UE para o fundo de recuperação pós-pandemia foi apenas um primeiro passo num processo moroso que ainda deverá gerar muitas discussões e impasses. Um passo importante, de facto, na medida em que o “bolo” do pacote de estímulos e ajudas foi dividido entre doações a fundo perdido e empréstimos a juros baixos.

Os chamados Frugals (Áustria, Suécia, Holanda e Dinamarca) concordaram que menos dinheiro fosse pago como doações a fundo perdido e mais fundos fossem dados como empréstimos. € 390 mil milhões em doações e € 360 mil milhões em empréstimos. A proposta original apresentada pelo presidente francês Macron e pela chanceler alemã Merkel em maio pedia 500 mil milhões de euros em doações e 250 mil milhões de euros em empréstimos.

Um bom sinal da vontade de se chegar a um acordo foi o de que a cimeira, apesar de ter um programa de apenas dois dias, prolongou-se pelo tempo necessário para a chegada a um acordo, o que demorou 4 dias.

Ainda assim, o passo mais difícil ainda não foi sequer iniciado pois, agora, o grupo deverá definir o tamanho da fatia que caberá a cada país. E nessa “batalha” que se avizinha, a posição de Portugal não é a melhor. Certamente, cada país tentará conseguir para si a maior fatia possível, e a grande burocracia europeia pode condicionar a dinâmica urgente de que a europa está a precisar na tomada de tais decisões.

Os objetivos Climáticos com papel vital

Não deve ser uma surpresa que a Itália, o ponto de acesso da pandemia à Europa, receba mais dinheiro. O país recebe cerca de 82 mil milhões de euros em doações e 127 mil milhões de euros em empréstimos. Note-se que cerca de um terço dos fundos da proposta final está vinculado, de uma forma ou outra, a ações de combate às mudanças climáticas. 77,5 mil milhões de euros serão distribuídos através de fundos com um destino específico, enquanto o restante será distribuído pelo países membros da UE.

Embora as negociações do fundo de recuperação tenham sido um tema-chave da cimeira recente, os líderes também discutiram o próximo orçamento da UE. Um orçamento de 1.074 bilhões de euros foi acordado para os próximos sete anos. O orçamento também concentra-se em “soluções verdes”, como apoiar a energia sustentável e remoção gradual do carvão.



O índice europeu de blue chips – Euro Stoxx 50 (EU50) – atingiu uma nova alta pós-pandemia depois da cimeira. No entanto, os touros não conseguiram manter os ganhos. Quebrar abaixo do limite inferior do canal ascendente seria um sinal de aviso. Fonte: xStation5

As bolsas de valores europeias subiram com a notícia do acordo alcançado na Cimeira. Além disso, a Europa lidou muito bem com a primeira onda de pandemia e parece estar mais bem preparada do que, por exemplo, os Estados Unidos, para a segunda onda potencial de infeções no outono ou inverno.

Vincular fundos a objetivos de mudança climática significa que a União Europeia continuará a criar um ambiente amigável para projetos “verdes”. Isso representa uma oportunidade para as empresas europeias envolvidas na produção de veículos elétricos ou no desenvolvimento de parques solares ou eólicos. Observe que alguns países, como por exemplo a Alemanha, já estão a oferecer subsídios de VE como parte de seus próprios esquemas de estímulo.



O euro também recuperou depois do acordo sobre o fundo de recuperação. O EURUSD saltou acima dos 1,15 e alcançou o nível mais alto desde outubro de 2018. O par destá atualmente a testar uma resistência nos 1,1580. Fonte: xStation5

Existe algum consenso em considerar que Portugal deverá estar no meio da tabela entre os mais beneficiados pelo pacote de estímulos. Poderemos vir a discutir a justiça ou não da distribuição que for feita, no entanto, a representatividade da nossa economia para o grupo e impacto relativo que a Pandemia teve noutros países deixam-nos com poucos argumentos para negociar.

Ainda assim, deveremos ter em consideração que para além destes fundos o BCE irá fazer tudo para manter os juros baixos e comprar dívida, pelo que o impulso de que a nossa economia está a precisar parece ter boas perspetivas de sucesso inicial.

Infelizmente, apesar dos pareceres ambiciosos, a situação económica nacional é dramática. Basta considerar o negócio da TAP que é uma grande incógnita mas mesmo nesta fase já são 1,2 mil milhões em prejuízo e sabemos que deverá vir a ser muito mais até ao final do ano.

As prioridades dos fundos obtidos deverão ser alguns investimentos públicos em Infraestrutura, reformas estruturais, inovação para a competitividade económica e incentivos a alternativas ao turismo, para reduzir a dependência do país a esse setor.

Estes investimentos só terão resultado a médio prazo, pelo que Portugal poderá ainda atravessar um mau bocado antes da recuperação. Os fundos poderão ser só suficientes para tapar os buracos que vão surgir nos próximos anos. Seria de uma competência extraordinária falar de prioridades e ambição com os valores que se perspetivam chegar a Portugal.