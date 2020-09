Qual Covid? O tema é confiança

Andamos todos assoberbados pela pandemia que se instalou para ficar. Que nos amedronta mas que, teorias à parte, todos sabemos que é menos perigosa do que nos instigam. E hoje, sabemos e sentimos, ainda, que será mais devastadora do que aquilo que julgámos e julgamos. Esse é o nosso problema. Essa é a nossa desconfiança e impotência. Por isso, o tema é confiança.

Confiança nos outros, na nossa família (avós, país, filhos e netos), nos nossos amigos, nas nossas equipas e, por fim, em nós próprios, no vírus e na capacidade que podemos ter ou não ter de conviver e de reagir contra o mesmo. E isso afeta tudo: a performance, o bem-estar, o consumo e, depois mas acima de tudo, a economia. Esse é o verdadeiro problema deste nosso novo mundo, do globalismo e desta interdependência instalada entre nações. Onde um interesse económico, no fundo um click, é um interesse que na verdade pode hoje destruir pátrias, sociedades e nações.

Não pode ser. Não faz sentido. Quem nos julgamos para que possamos ter criado um mundo assim depois de tanto sofrimento.

Valerá a pena? Pergunto.

Por isso, e pela falta de confiança existente e cada vez maior, devemos exigir mais de nós próprios, das nossas instituições mas, acima de tudo, dos nossos políticos e líderes. Que não lhes baste, como a nós próprios muitas vezes, o imediatismo e o conformismo. Que não lhes baste o preço das coisas em prol do valor das mesmas. E que não lhes baste ou alimente o poder de Maquiavel (e suas teorias com quase 500 anos) e o lambecubismo instalado para a garantia do carreirismo ou do tacho. Apenas, porque sim. Ou porque assim é mais fácil.

Precisamos de mais e de melhor.

Estamos a iniciar um período novo da nossa história. Noutros tempos, com muito menos recursos e capacidades que hoje temos, a sociedade portuguesa conseguiu transformar e ousar futuro por Portugal.

O que estamos a fazer hoje? Pensemos.

Precisamos de exigência, resistência e resiliência. Acreditando que todos possamos ser peça-chave para a confiança necessária e, por isso, da felicidade, da realização e da meritocracia tão necessária, que nos instigam e nos exigem mas que, depois, não se cumprem.

O mundo, de facto, não pode ser para amadores nem para “estúpidos” (no sentido da ideia que tão bem estruturou o filósofo italiano Cipolla).

Não podemos deixar que qualquer um nos lidere, chefie ou nos compre. Basta.

Estamos num momento crucial. Um momento de viragem, no qual a nostalgia e o sebastianismo, infelizmente, renascem. Mas precisamos de projetar e de fazer renascer o futuro e o vanguardismo. Por isso, precisamos de acreditar nas gerações vindouras, nas gerações com vida, de vida, de ousadia e com mundo. Precisamos e temos de chamar à coação a geração dos 20 aos 40 anos, da qual faço parte, para se chegarem à frente de forma independente e sem medo de pensar, escrever, dizer, discutir, errar e projetar. Precisamos que a nova sociedade portuguesa, em conjunto com as gerações com mais vida, nos encaminhe e projete Portugal. Precisamos de um impulso social e de dar nova vida e energia à classe política e dirigente… precisamos de mais Portugal!

Aliás, tal como o senador e estratega António Costa Silva fez e projetou de forma altruísta ao serviço de Portugal. Agora, cabe à sociedade civil, e por isso a todos nós, seguir o seu exemplo e saber sair do casulo estável e cobarde onde sempre estamos e, sem medo, darmos o corpo ao manifesto por um Portugal com futuro. Portugal precisa de se libertar da oligarquia política que vem desde o 25 de Abril e que agora o amordaça há quase 47 anos , bem mais que noutros tempos… vivemos numa sociedade de corrupção intrínseca instalada (por interesses e enorme incompetência ) e de podridão (por novo riquismo e imediatismo). Tudo bastante mau!

Portugal e os portugueses precisam e podem ter mais. Muito mais. Basta querer. Mas para isso precisamos de fazer acontecer, tal como nos ensina a nossa História em vários episódios nestes quase 900 anos que já temos como Nação!

Precisamos de exigir mais aos nossos líderes, obrigá-los a fazer e a cumprir com o que se comprometeram em eleições (com escrutínio de todas as propostas anunciadas e “vendidas”) e precisamos de instigar e de motivar a sociedade, tal como em 1383, para essa transformação necessária e precisa.

Não precisamos de populismos, precisamos de patriotismo.

Não precisamos de nacionalismo, precisamos de acreditar mais na Europa e no projeto europeu.

Porque só aos portugueses cabe reconstruir Portugal!

Porque só aos portugueses cabe saber criar bases para que possamos voltar a confiar uns nos outros.

Porque só aos portugueses cabe poder voltar a sonhar.

Porque só aos portugueses cabe transformar Portugal.

Por mim, acho que chegou a hora! Vamos a isso?