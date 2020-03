Qual o potencial valor do 5G num quadro de pandemia?

Um exercício inevitável, no atual quadro global de pandemia de COVID-19, passa por avaliar de que forma poderia o 5G contribuir na resposta ao controlo da propagação do vírus. O setor da saúde é aliás, invariavelmente referenciado como um dos que mais beneficiará com o 5G, sendo o exemplo da realização de cirurgias críticas à distância muitas vezes usado a título ilustrativo.

Recentemente na China o 5G contribuiu para reduzir o tempo de resposta no diagnóstico da doença, possibilitando que equipas médicas remotas e 27 hospitais em diferentes regiões da China pudessem beneficiar da experiência e conhecimento dos especialistas presentes no epicentro da investigação em Wuhan. Transformando salas de videoconferência em centros de diagnóstico e tratamento, a operação em tempo-real os equipamentos de diagnóstico remotamente, possibilitou uma avaliação mais célere e eficiente dos pacientes, evitando deslocações e consequente aumento do risco de propagação do vírus.

O uso de unidades móveis de medição de temperatura corporal recorrendo ao uso de câmaras térmicas conectadas por 5G, permitiu efetuar um controlo adicional em aeroportos ou transportes públicos. Estão igualmente a ser equacionadas soluções adicionais, como o reforço de equipamento de diagnóstico em ambulâncias em conjunto com soluções de vídeo em alta-definição ou o uso de robots para execução de tarefas rotineiras junto dos pacientes em quarentena, tirando partido das novas capacidades tecnológicas do 5G.

Nos países onde já foi implementado, o 5G tem vindo, assim, a desempenhar um papel relevante no setor da saúde, especialmente num quadro de pandemia como o que vivemos, seja na facilitação de procedimentos à distância, seja no desenvolvimento de novas tecnologias de diagnóstico e tratamento. No entanto a sua influência é mais ampla e poderá ter um impacto significativo também a nível social.

No setor dos transportes, informação em tempo real proveniente de diversos sensores, permitirá uma gestão automatizada das frotas e rotas, reduzindo atrasos e aumentando a disponibilidade. Na educação, a conetividade de alta velocidade permitirá uma interação em tempo real e criará novas e melhores formas de acesso ao ensino à distância, reduzindo a desigualdade de oportunidades no acesso à educação e possibilitando a continuidade do ensino em momentos como os que vivemos atualmente. Nos serviços de emergência, com a possibilidade de monitorização e reação em tempo-real, irá possibilitar uma melhoria nos tempos de resposta em casos de catástrofe natural.

Estes serão apenas alguns dos inúmeros exemplos reconhecidos a nível global, mas serão os contextos específicos de cada país, governo, região ou indústria a ditar a maior ou menor velocidade na introdução do 5G nas nossas vidas.

Também no sector económico, que inevitavelmente sairá afetado pela atual pandemia, o 5G terá um impacto positivo.

Face às suas antecessoras, a tecnologia 5G foi a primeira a ser pensada de raiz para ser usada, não só pelos nossos telemóveis, mas por qualquer objeto que alguém um dia considere útil estar ligado à internet, e imaginação não faltará certamente. Suportando velocidades até 100 vezes superiores às do 4G, permitindo uma concentração de 1 milhão de utilizadores simultâneos por Km2 e reduzindo o tempo de resposta da rede a uma solicitação para um milissegundo, cerca de 10 vezes inferior ao atual, o 5G será o motor da transformação digital que as empresas e indústrias de diversos setores estão a atravessar. Isso mesmo está refletido na recente edição das TMT Predictions 2020 da Deloitte, onde se prevê que o sector das redes 5G privadas para soluções industriais, represente em 2024 um valor anual próximo das dezenas de biliões de dólares.

Ainda é cedo para aferir com exatidão o impacto do 5G nos mais variados sectores da sociedade, contudo é inquestionável o valor que poderia aportar não só durante o período de pandemia, especialmente nas áreas sociais e da saúde, mas, principalmente, numa fase pós- pandémica na alavancagem e crescimento da economia mundial.

*Partner da Deloitte