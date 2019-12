Quando Adriano Moreira recitou Neruda

A mais forte memória que tenho de Adriano Moreira foi quando, na minha última aula da licenciatura, vi, sentado sobre uma mesa, o professor a citar Pablo Neruda. Num discurso mais pessoal, roubou o mote e disse: «Confesso que vivi.» Depois, sorriu, e lembrou aos mais incautos que pouco tinha de semelhanças com o poeta marxista, mas que lhe sentia bem a palavras.

Quem com ele privou, sobretudo os alunos, tem a profunda noção de um homem que faz pontes. A sua sede de conhecimento permitiu-lhe a capacidade de se colocar nos sapatos do outro e tentar compreender as suas razões. Dominar até os seus conceitos e o peso específico que as palavras podem ter para cada um de nós, por forma a, fazer fluir o diálogo.

Um dia vi na televisão a homenagem do seu último dia de Parlamento: elogiado da direita à esquerda. Almeida Santos desejava-lhe sorte para o novo caminho que nessa altura preconizava com a abertura o primeiro curso de Ciência Política, em Portugal. Tinha dois ramos a Ciências do Estado ou Relações Internacionais. Deixara a universidade pública, excesso de idade!, e aventurava-se numa universidade privada. Agarrei a oportunidade. Nesse curso, para além de Adriano Moreira, fruímos de professores como José Adelino Maltês, Narana Coissoró, João Bettencourt da Câmara, Mendo de Castro Henriques, César de Oliveira, Luís Sá ou, jovens promissores como, Conceição Pequito Teixeira ou Marcos Farias Ferreira.

Foram anos intensos de profunda dialéctica. Um enorme mar de confronto de ideias entre alunos e professores das mais diferentes áreas políticas. Lembro-me do historiador do movimento operário, César de Oliveira, contar-me ao café que, a sua profunda amizade com Adriano Moreira tinha nascido das picardias de um confronto muito aceso no Plenário da Assembleia da República. Depois, sentiram necessidade de almoçar para arrumar o assunto e, daí nascera uma amizade profunda e um respeito mútuo pelos conhecimentos específicos um do outro.

Adriano Moreira tem diferentes camadas. Poderá até dar as respostas mais simplistas sobre diversos temas, respeitando o posicionamento e o enquadramento que se lhe espera; mas se o interrogarmos com conhecimento profundo sobre um assunto, então, temos um desafio inesquecível pela frente. Lembro-me de o ter procurado sobre a Invasão/Libertação de Goa de 1961. As suas respostas começaram por ser um enorme déjà vu com base num guião preestabelecido e muitas vezes repetido. Mas a partir do momento em que lhe falei de situações concretas, pessoas, posicionamentos… ficámos horas à conversa, repartido o tema por duas manhãs. E recordo, em abono da verdade que, Adriano Moreira reconhecia que nem sempre se tinha saído muito bem.

Foi nessas conversas que me contou que tinha sido o primeiro advogado a pedir um habeas corpus, em pleno Estado Novo. E que por isso tinha sido preso. Confessou-me que, um dos meus avôs o teria ido visitar ao Estabelecimento Prisional de Lisboa aos gritos. E lhe prometera que não descansaria enquanto o não visse livre de semelhante «pulhice». Contou-me também outro episódio em que tinha tido um familiar muito próximo, que pertencia à clandestinidade do Partido Comunista, preso e que o meu avô o conseguira soltar.

Conto apenas estas duas pequenas histórias, pouco conhecidas, porque trazem colorido a quem nada sabe, ou nada leu, acerca de Adriano Moreira. O Professor Adriano Moreira é muito mais do que um ex-ministro de Salazar. Trata-se de um homem nascido em origens muito humildes que, foi um importante académico e, talvez, o primeiro político a ponderar a efectiva a abertura política nas ex-colónias. Um político que acabou por sair do Governo de Salazar quando com ele discordou. Poucos tiveram a coragem de o fazer.

Já em Democracia, deu um exemplo com a sua visão democrata cristã; numa altura, em que era difícil ocupar o local mais à direita do espectro político. Depois de se reformar, não deixou de participar semanalmente no debate cívico com os seus textos e opiniões.

Há mais de uma dezena de anos, quando eu ainda estava mergulhado no mundo do jornalismo, enviei como isco uma carta ao Professor Adriano Moreira; com toda a formalidade, lançava-lhe o desafio de fazer-lhe uma entrevista de vida. Seria uma coisa como as que então eu fazia na revista Pública, cerca de 14 a 16 páginas de uma vida vista de lupa em punho e uma certa dose de meditação (quem hoje se pode dar a esse luxo?). Respondeu-me na volta do correio que, ainda se sentia muito útil, não pensava em exercícios de contemplação mas mais de acção. E foi isso que há poucos dias confirmei na pequena entrevista que Adriano Moreira deu à TSF. Continua virado para a análise do mundo e com os olhos no futuro, apesar de já lhe pesarem os seus 97 anos.

Post-scriptum

Há cronistas que usam as suas crónicas como um espaço para deixar algo escrito para memória futura. Pessoalmente, gosto mais fazer o contrário, partir de pequenos episódios passados que nos vão dando pistas e interpretações para o futuro que queremos ou precisamos. Esta crónica sobre o Professor Adriano Moreira saiu num só impulso. Precisamos cada vez mais pessoas que façam pontes entre diferentes mundos, convicções, ideias e políticas.