Quando Costa perde a cabeça, o diabo anda à solta

António Costa nunca foi bom a lidar com a pressão e as contrariedades - um péssimo traço de personalidade, pior para quem tem funções de liderança. Mas sempre que perde a cabeça é sinal de que as coisas não vão correr nada bem para o resto de nós. E a menos que se veja acompanhado no barco da desgraça, como aconteceu quando a pandemia contagiou a Europa e a decisão não lhe caía nos ombros, não consegue senão mostrar-se inapto e impermeável ao sofrimento alheio.

Todos nos lembramos da sua irritação ao ser interpelado pelos jornalistas quando quase uma centena de pessoas morreram nos incêndios de 2017 ("não tenham ilusões, isto vai repetir-se"). Todos sabemos como sacode responsabilidades cada vez que um dos seus escolhidos escorrega - e já foram tantos... Cabrita, Temido e Miguel Alves são apenas os mais visíveis casos que o primeiro-ministro segurou bem para lá do razoável - defendendo, antes de a gravidade extrema dos factos o obrigar a deixá-los cair, que "é infantil pensar que consequências políticas significa demissões". E mesmo antes de ser governo, confrontado com o seu silêncio perante o sofrimento de quem perdera tudo nas cheias de Lisboa de 2014, o então presidente de câmara irritava-se com a insistência de quem o chamava a pronunciar-se: "Não há nada a dizer. Não há solução para as cheias."

Era já um "habituem-se", o "habituem-se" que Costa se habituou a usar porque nunca considerou ser-lhe exigido que lidasse com o que lhe foge ao controlo. No máximo, aceita disfarçar a gravidade dos factos e acontecimentos com propaganda política, fogo de artifício para desviar as atenções do povo. Saem 240 euros para aquecer as festas de quem está há nove meses forçado a escolher entre conseguir comer e pagar as contas.

Agora, após mais de uma semana de silêncio gritante e depois de ter enviado Mariana Vieira da Silva para se mostrar em Loures quando a invisibilidade do governo se tornou dolorosa, o primeiro-ministro de Portugal finalmente comentou as terríveis inundações que deixaram milhares de pessoas sem negócio, sem casa e sem esperança a 15 dias do Natal. Não para se solidarizar com os portugueses, não para apontar soluções infraestruturais, mas para se irritar. "Mas passa pela cabeça de alguém que, sendo possível utilizar o fundo, não o vamos utilizar?", insurgiu-se no Parlamento, ao fim de uma semana de afonia. E dias depois, confrontado com a indiferença que dedicou a mais um drama humano (em contraste com alguns dos seus ministros, como José Luís Carneiro), justificou o seu silêncio com o inenarrável comentário: "Pergunte [a Carlos Moedas] porque é que ele não me contactou a mim. Eu tive a casa inundada!"

Como se o importante não fosse estar, aferir estragos, encontrar soluções para as urgências e planear para que não se repitam. Ou pior, como se ele merecesse mais atenção e cuidados do que os restantes portugueses, como se fosse um português mais importante que os outros. "Vão ser quatro anos. Habituem-se!", dizia na mesma entrevista em que, por estes dias, revelou ter perdido qualquer réstia de respeito pelos portugueses, ao ponto de chamar a deputados eleitos "queques que ficam ridículos ao tentar guinchar, perante o vozeirão popular que o Ventura consegue fazer".

É o retrato de um primeiro-ministro que se crê inimputável, em roda livre, a transformar a democracia e as instituições - às quais deve, no mínimo, respeito institucional - no palco de uma tragicomédia governativa.

Tudo isto está para lá do qualificável. Mas bem mais grave do que a postura de António Costa é o que a sua atitude revela: um chefe de governo a ver-lhe fugir o chão debaixo dos pés. Ontem mesmo, o seu antigo ministro das Finanças, hoje aos comandos do Banco de Portugal, veio revelar projeções que contrariam em força o tal "otimismo irritante" de Costa. Segundo as contas de Mário Centeno, que põe agora a fasquia da inflação no próximo ano para algures entre 6% e 8%, a projeção de 4% feita em outubro pelo ministro das Finanças está claramente desatualizada. Até o BCE já quebrou o tabu e assume a recessão na Europa, escurecendo ainda mais o cenário.

Para contrariar a inflação, os juros vão continuar a subir com severidade, avisou já Lagarde, um alerta que se materializa em novas e mais duras perdas a duas vias para as famílias e dificuldades acrescidas para as empresas, que poderão ainda sofrer os efeitos da escassez energética. "É preciso um esforço muito significativo das contas públicas, este é o momento de reduzir o défice e a dívida", frisa ainda Centeno, desencorajando a ideia de distribuir mais cheques de 125 euros.

É a antecipação de uma crise que pode obrigar Portugal a pedir ajuda e a necessidade de que, a ser assim, ela chegue em condições menos desastrosas do que as que se abateram sobre o país quando o outro governo socialista teve de chamar a troika a resolver o buraco que cavara.

Aos maus modos já nos habituámos, mas quando António Costa perde a cabeça...