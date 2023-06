Quando eu fui deputada

Vou contar uma coisa que ainda só contei aos meus amigos. Não é o vosso caso, mas aqui vai. Era eu deputada (sim, aconteceu) e assistia numa chuvosa manhã de sexta-feira ao debate quinzenal com o primeiro-ministro Passos Coelho. Os deputados presentes não tinham mais que fazer senão bater palmas conforme as cores - como as claques - e desestabilizar as bancadas adversárias de forma a transformar o hemiciclo num circo. Todos exceto os líderes das bancadas e dos partidos que participavam no debate.

Nessa manhã chuvosa os meus filhos foram "ver a mãe ao trabalho", das "galerias". Disse-lhes adeus, apresentei-os com orgulho de mãe aos colegas, exibi-os pelos corredores, armada em parva, e eles apanharam a maior seca da vida. Uns dias mais tarde, a professora perguntou a um deles qual era a profissão da mãe, o que ela fazia. Ao que o menino respondeu: "A minha mãe é deputada. Ela bate palmas e ri-se com a amiga." Tinha seis anos. Foi o que viu, foi o que disse. Fez um desenho e tudo. Sofri.

Estive quase cinco anos no Parlamento, contra a minha natureza: hesito entre falar em público ou pedir que me arranquem as unhas. Por isso falo depressa e ninguém percebe - o que na maioria dos casos é o melhor. Quando me desafiaram para integrar as listas (até a expressão é pouco atraente), o meu irmão mais velho e mais sábio disse-me que estava a ser "cobarde" em hesitar, uma vez que há serviços que se devem prestar, por muito que custe. Se me estavam a convidar, é porque era preciso. "Mas eu não tenho jeito." "Faz-se o melhor que se sabe pelo país", disse ele. Era assim, o meu irmão. E lá fui eu, em sofrimento, e sem unhas.

A minha bancada era a melhor de todas. Sentavam-se ao meu lado desde o Adolfo Mesquita Nunes à Isabel Galriça Neto, estava lá a Teresa Anjinho, a Cecília Meireles, o João Almeida, o João Serpa Oliva, o Michael Seufert, Ribeiro e Castro. A direita das liberdades, dos valores, da tolerância, a direita liberal, conservadora, patriota e coerente em volta de um programa cabia naquela bancada e sobrava no governo, para onde foram Assunção Cristas, Mota Soares, Pires de Lima, depois o Adolfo e muitos outros. A diversidade era o que tínhamos em comum e cada um a sua impressão digital. Mas muito mais importante era aquilo que de facto nos unia: éramos a bancada das Direitas. Liberdade individual, económica, personalismo cristão. E sem segregação - liberdade, lá está.

A preocupação era entendermo-nos, encontrarmos denominadores comuns centrados nas mesmas diretrizes. O que conseguimos sempre: em cada proposta ou recomendação, com mais ou menos discussão mas sempre longe de ruturas ou birras insanáveis. Excluir, dividir, partir seria fatal e sem sentido; seria como demolir uma casa para mudar a lareira.

E assim foi. Doze anos depois dessas eleições, a direita pura e simplesmente desapareceu. Existem movimentos anti-esquerda, pragmáticos ou populistas, mas que de direita nada têm uma vez que sem o PS nada serão. A esquerda tornou-se a única razão da sua existência e a luta contra a hegemonia de esquerda um programa político.

Não basta. As pessoas que representámos há 12 anos não têm um programa, não têm pessoas, não têm partidos e muito menos quem bata palmas e se ria com a amiga por elas, com ou sem unhas. É preciso ideias, muitas, boas, eficazes, consistentes e credíveis. E acima de tudo, convicções. É que não basta não gostar da esquerda para se ser de direita.

Jurista