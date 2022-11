Quando veremos luz ao fundo do túnel para a economia do Euro?

Há dois anos, em plena pandemia, com os governos da Zona Euro a injetar milhares de milhões de euros nas economias através de apoios às famílias e empresas, todos esperavam por dias melhores. E, aqui chegados, todos acalentam as mesmas esperanças.

O panorama económico alterou-se. Deixamos um evento que muitos pensaram que nunca atravessarem na sua vida, uma pandemia, para pouco depois vivermos uma realidade quase impensável: a guerra volta a assolar o continente europeu. Em termos económicos, ambos os eventos são desestabilizadores e com efeitos difíceis de antecipar a longo prazo. Por isso, afirmar categoricamente quando veremos uma luz ao fundo do túnel é um exercício extremamente difícil, inclusivamente porque há um conjunto de variáveis que não conseguimos antecipar, como a duração do conflito na Ucrânia.

O que sabemos já é que entre o final do ano passado e o primeiro semestre de 2022, a inflação, que vinha já a crescer devido às disrupções das cadeias de abastecimento, acelerou para níveis que já não eram vistos em décadas no Velho Continente, afastando-se bastante do objetivo do Banco Central Europeu (BCE) - na casa dos 2%. As projeções da Allianz Trade apontam para que a inflação fique nos 8,3% na Zona Euro este ano e nos 5,6% em 2023.

No caso de Portugal e Espanha, as estimativas não são muito diferentes. A economia portuguesa vai fechar o ano com uma inflação na casa dos 7% e acima dos 4% no próximo ano. A Espanha deverá terminar o ano com uma inflação de 9% e de mais de 5% em 2023.

A fatura que a subida dos preços terá no crescimento económico é clara. O produto interno bruto (PIB) da Zona Euro, de acordo com as nossas estimativas, vai crescer 3,1% neste ano e contrair 0,8% em 2023. A economia portuguesa vai acelerar mais de 6% neste ano mas no próximo ano vai travar a fundo e o risco de recessão não está descartado.

Empresas portuguesas devem ter atenção redobrada aos principais parceiros comerciais do país

Espanha, um dos principais parceiros económicos de Portugal, vai crescer mais de 4% neste ano mas vai entrar em recessão no próximo (-0,3%). Mais preocupante para muitas empresas portuguesas será ainda assim a evolução da economia alemã. Fortemente penalizada pelos efeitos da guerra na Ucrânia, que está a fazer disparar os preços da energia, a Alemanha, cuja economia está muito assente numa indústria intensiva e, por isso mesmo, muito dependente de gás natural e petróleo, deverá crescer pouco mais de 1,5% neste ano e ter uma recessão de mais de 1% em 2023. Sendo um dos principais clientes de Portugal, muitas empresas que se dediquem à produção de maquinaria, plásticos e produtos químicos, habituadas a vender muito para o mercado germânico poderão estar já a ponderar alternativas.

Dívida pública: onde é que já vimos isto?

Para tentar perceber a evolução da economia nos próximos meses e anos, temos também de considerar outras variáveis, incluindo uma que é para muitos dos governos do Euro um pesadelo: a dívida pública.

Com a política monetária na Zona Euro a tornar-se mais restritiva - para combater a inflação - , os vários estados-membros tentam um equilíbrio entre alargar os apoios orçamentais tendo em conta o espaço orçamental disponível, conjugado com uma época de pouco ou nenhum crescimento económico e de custos de refinanciamento mais elevados.

Fizemos o exercício de tentar perceber a trajetória das dívidas públicas das quatro maiores economias do Euro. E uma das primeiras conclusões a que chegamos é que os rácios de dívida face ao PIB da França, Itália e Espanha devem aumentar. Em sentido contrário, a Alemanha deverá continuar a sua trajetória de redução, alcançando um rácio de dívida abaixo de 60% do PIB dentro de seis anos e um rácio de dívida face ao PIB de 48% em 2036.

Evolução muito diferença será a da França. Em 2020, o rácio de dívida sobre o PIB atingiu os 115% do PIB, as estimativas apontam para que o rácio deverá subir até os 125% do PIB em 2036.

A economia espanhola, que também alcançou um recorde em 2020 - ao alcançar um rácio de dívida de 120% sobre o PIB -, também deverá manter a sua dívida numa trajetória ascendente, devendo esta alcançar os 127% do PIB em 2036.

Na economia italiana, o elevado rácio de dívida é um calcanhar de Aquiles, tendo superado os 155% do PIB durante a crise provocada pela pandemia de covid-19, que afetou significativamente a economia italiana. As projeções é que em 2036, o rácio de dívida pública ronde os 154% em 2036. A inversão da tendência de recessão poderá ser visível em 2024 mas para perceber se isso será possível vai ser preciso perceber que efeitos vão advir da guerra. Estará terminada? No quadrante geopolítico, em que condições sociais, económicas e financeiras se encontra a Zona Euro? Interrogações para as quais é ainda prematuro ensaiar respostas.

Até lá, o que é certo é que as famílias e as empresas vão ter de ir fazendo contas para acomodar o peso da inflação nos seus orçamentos.

Roberta Fortes, economista da Allianz Trade (grupo Allianz, acionista da COSEC)