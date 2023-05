Quanto ao desemprego que pode gerar a tecnologia

Jack Welch, o veterano ex-dirigente da General Electric, afirmou certa vez: «Não teremos uma grande empresa enquanto não sofrermos uma experiência próxima da morte.» A chamada «quarta revolução industrial» está em pleno estado de ebulição e o impacto que pode gerar no mercado laboral evoca a máxima de Welch. Não obstante, uma vez mais, a história poderá vir em nosso auxílio, oferecendo-nos exemplos valiosos. Observemos, por um lado, o que se entende por «desemprego tecnológico» e o que o motiva e, por outro, que lições nos pode dar a história para, então, chegarmos a uma conclusão.

No seu ensaio de 1930, «Possibilidades para os nossos netos», Keynes introduz o conceito de «desemprego tecnológico» (apesar de não o ter denominado assim). Para o economista britânico, a disrupção tecnológica tinha a virtude de gerar novos postos trabalhos, o «vício» de destruir outros existentes e a tendência para incrementar a produtividade, permitindo-nos trabalhar menos (augura quinze horas semanais, algo em que claramente errou). No seu ensaio, aventura que, apesar de, a médio prazo, o surgimento de novos postos de trabalho poder compensar a destruição de outros já existentes, até que isso aconteça, a destruição de postos de trabalho poderá processar-se a um ritmo temporariamente mais acelerado do que a criação, resultando no desemprego de coletivos laborais.

Ao analisarmos a eclosão da quarta revolução industrial como forma de disrupção tecnológica, existem vários campos que voltam a gerar os alertas que ilustra Keynes. Em especial, o impacto da inteligência artificial, tanto na sua nova formulação como inteligência artificial geradora baseada em «large language models» (modelos de linguagem avançados) e expressa em tecnologias tipo Chat GPT como nas suas outras variantes que supõem uma automatização de tarefas, o impacto da robotização ou o surgimento do veículo autónomo (sobretudo o camião) terão profundas consequências sobre o mercado laboral.

Este «alarme» não é só um possibilismo, mas já se trata de uma realidade. Por exemplo, os EUA perderam seis milhões de postos de trabalho no setor industrial entre 2000 e 2020. Contrariamente ao que se afirma, o «culpado» não foi o acesso da China à Organização Mundial do Comércio (apenas um dos seis milhões está associado ao comércio chinês), mas sim a automatização dos processos fabris.

Os diferentes estudos académicos que analisam o impacto da automatização, sobretudo, do primeiro fator (a inteligência artificial), no mercado de trabalho tentam decompor as tarefas associadas a diferentes profissões, para, partindo daí, estabelecer quais são automatizáveis. No nosso dia-a-dia, todos nós realizamos tarefas automatizáveis. A possibilidade de uma tarefa ser futuramente desempenhada por uma máquina não deveria ser mau em si. Podemos aproveitar o tempo adicional que o dia de amanhã nos trouxer para nos dedicarmos a outras atividades mais criativas. Os estudos, porém, admoestam-nos que as profissões cujas tarefas possam ser automatizadas em mais de metade correm o risco de desaparecer. Embora existam diferenças relevantes entre as metodologias, a generalidade dos estudos conclui que um em cada quatro postos de trabalho poderia «desaparecer». Muitas vezes, as manchetes «assustam». Fazendo os cálculos, em Espanha, por exemplo, poderiam «desaparecer» cinco milhões de postos de trabalho. O processo, no entanto, não supõe uma destruição súbita do emprego, mas sim gradual. Além disso, apesar da também gradual criação dos novos postos de trabalho, a destruição criativa gerará coletivos que terão mais dificuldade em adaptar-se às novas competências exigidas.

Perante o alarme gerado por esta situação, é importante, mais uma vez, recorrer à história. Com a primeira revolução industrial, apareceram os luditas, grupos de trabalhadores que, face à ameaça que a mecanização de processos representava para o trabalho artesanal, decidiram fazer terrorismo contra as fábricas. Foi então que, em 1810, o Parlamento britânico aprovou a pena de morte para quem atacasse centros de produção e o governo mobilizou um grande número de casacas-vermelhas, em plena guerra contra Napoleão Bonaparte em Espanha, para defrontar os luditas. Apesar da ameaça das fábricas, todavia, os números do desemprego voltaram aos níveis normais. O aparecimento do trator no início do século xx gerou um efeito de alarme parecido em economias cuja classe agrícola representava quase a metade do volume de trabalhadores (Europa e EUA). É certo que muitos empregos agrícolas foram desaparecendo a par e passo com o aumento da produtividade, mas também se criaram muitos postos de trabalho novos, primeiro, na indústria e, mais tarde, no setor dos serviços. A revolução informática da década de 1960 gerou um processo semelhante.

Que lições nos oferece a história em torno destes três episódios? Primeiro, os temores foram relativamente infundados. hoje em dia, as taxas de desemprego da OCDE são as mais reduzidas da história. Segundo, as revoluções tecnológicas provocaram revoluções educativas: a escolarização primária massificou-se durante a primeira revolução industrial (as crianças já não eram tão necessárias nas oficinas gremiais), a escolarização secundária massificou-se com a revolução agrícola (os jovens já não eram tão necessários no trabalho agrário) e o acesso dos jovens à universidade massificou-se com a revolução informática. Na minha opinião, esta quarta revolução industrial trará com ela outra revolução educativa: a da formação contínua. Os obstáculos e oportunidades resultantes dos desafios tecnológicos obrigar-nos-ão a considerar a educação como um processo contínuo para nos irmos adaptando às mudanças profundas que se esperam no mercado laboral.

Como disse Mark Twain: «Não é o que não sabes que te traz problemas, mas sim o que crês saber e, na verdade, não sabes.»

Ignacio de la Torre, Professor IE Business School