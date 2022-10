Quantos milhões vale a liberdade de expressão?

Algures entre a milionésima viagem de jacto privado e os canapés da Gala Met em Nova Iorque, o brilhante artista Kanye West, agora conhecido como Ye, entrou em rota de colisão com a realidade. Aquilo a que muitos chamaram de irreverência tornou-se, no último par de anos, uma espiral descendente.

O último episódio desta saga aconteceu ontem, quando Kanye West anunciou a compra da rede social de extrema-direita Parler. Aquela que acolheu os conspiracionistas QAnon e os sebastianistas de Trump. Aquela que prometeu criar um espaço sem censura para os conservadores expulsos das redes sociais dominadoras. West foi inspirado a meter a Parler no carrinho de compras depois de ter sofrido o que considerou ser um ataque brutal no Instagram e no Twitter, onde as suas contas foram suspensas. Kanye, cujas opiniões se vêm extremando, publicou mensagens anti-semitas e ficou ultrajado pela suspensão.

"Num mundo onde as opiniões conservadoras são consideradas controversas, temos de garantir que temos o direito de nos expressarmos livremente", afirmou West, no comunicado de anúncio da aquisição.

Os detalhes financeiros da compra não foram revelados, sabendo-se apenas que a empresa levantou 56 milhões de dólares de financiamento no passado. Isso, possivelmente, não interessa para um artista com uma fortuna avaliada em dois mil milhões de dólares. Porque a compra, para West, é um manguito à sociedade mainstream, não um investimento estratégico.

West considera que a sua liberdade de expressão foi cancelada e, como tal, decidiu comprá-la. Quantos milhões valerá a liberdade de expressão? É uma conta irrelevante. Multi-milionários como West e Elon Musk atiram dinheiro para cima dela em busca daquilo que nunca vão conseguir - a apologia generalizada e sem espinhas de tudo o que dizem e tudo o que pensam.

Esta noção de que os conservadores são vítimas da cultura do cancelamento e que a multidão "woke" lhes corta o pio como forma de retaliação política é falsa, mas tem crescido. Vozes extremistas e conservadoras usam plataformas gigantes para se queixarem abertamente e com enorme alcance de que foram cancelados. Desde Joe Rogan e Dan Bongino a Ben Shapiro, Matt Walsh, Candace Owens, Charlie Kirk, Glenn Beck, Steven Crowder - e a lista por aí vai. Seria engraçado se não fosse trágico.

Com West, tal como muitos outros, confunde-se o limite das linhas vermelhas que estão desenhadas nas regras de utilização das plataformas. Acusações anti-semitas não são "opiniões conservadoras." Discurso de ódio não é "liberdade de expressão." Apontar os erros de notícias falsas não é "matar o mensageiro." As retaliações nem sequer coincidem com o que é dito. Gera-se um enredo complexo de divagações que desemboca sempre em noções como o cancelamento e a multidão woke.

Sendo a Parler uma rede vocacionada para este tipo de discurso, Kanye West vai sentir-se em casa lá dentro - embora pudesse simplesmente ter criado uma conta, não tinha de comprar a empresa. Mas o esgoto em que as redes sociais se tornaram não estaria fedorento o suficiente sem mais um multi-milionário aborrecido a decidir comprar uma.

No país que mais longe leva a protecção da liberdade de expressão, no país onde se pode dizer quase tudo, a forma de lidar com estes espaços é um quebra-cabeças. Ainda não se decidiu de maneira conclusiva o papel que estas praças públicas devem ter e de que forma devem ser enquadradas.

Mas uma coisa tem sido evidente: a roda que mais chia é oleada primeiro. Não sendo verdade que haja censura ao conservadorismo, essa ideia vincou-se na mente dos conservadores e permite-lhes agirem constantemente como vítimas enquanto infligem toda a espécie de ataques. E isso deixa menos espaço para a discussão que deve ser feita sobre o enquadramento de redes e plataformas com enorme influência social. Sabemos que não devem ser usadas como armas de manipulação maciça. Mais difícil é saber quem se chegará à frente para isso neste faroeste digital.