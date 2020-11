Quatro anos, muitas vidas

Tudo está bem quando acaba bem. O título da peça de teatro de William Shakespeare, publicada pela primeira vez em 1623, aplica-se ao tema deste editorial. Quatro anos depois de ter assumido a direção do Dinheiro Vivo, é hora de aceitar o convite para abraçar novo desafio: ser diretora do Diário de Notícias.

Quando há quatro anos aqui cheguei, o mundo vivia o velho normal. Não vislumbrávamos uma pandemia ou o confinamento e muito menos o alcance da liderança nas audiências digitais em Portugal e nas audiências do segmento do jornalismo económico em suporte de papel. O que desconhecíamos ser possível foi não só alcançado como superado em todos os objetivos. Não me fica bem um autoelogio e também não é essa a minha pretensão. Mas quero deixar aqui um tremendo elogio à equipa que me acompanhou nesta missão.

Hoje com 1,7 milhões de visitas, 2,95 milhões de pageviews, quase um milhão de reach e 370 mil fãs no Facebook, o Dinheiro Vivo é uma marca de referência no jornalismo económico. Inovou com um projeto gráfico arrojado em papel, um novo site mais mobile, formatos de vídeo e podcasts, conferências e parcerias com TSF, DN e JN. E vai continuar a inovar, a partir de agora habilmente conduzido pela Joana Petiz e com o contributo de uma curta mas excelente equipa. Aos camaradas jornalistas, aos leitores, parceiros e anunciantes, obrigada e... até já!