Quatro dias de trabalho? Uma novidade antiga

O Governo federal belga acordou recentemente um novo pacote de reformas económicas, da qual se destaca a possibilidade de os trabalhadores optarem por condensar o horário de trabalho semanal em apenas quatro dias.

Numa palavra, permite-se que os trabalhadores, prestando o mesmo número de horas de trabalho semanal (38 horas), e auferindo o mesmo salário, concentrem o exercício das suas funções em apenas quatro dias, passando a poder gozar três dias de descanso semanal.

O objetivo primordial da medida passa por promover qualidade de vida dos trabalhadores, fomentando um maior equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, o que determinará, segundo creem os governantes belgas, inerentes ganhos para a economia do país.

A redução da jornada laboral para quatro dias está também em Espanha mais próxima de se tornar uma realidade. Na sequência do projeto-piloto acordado entre o Governo espanhol e o Más País, foi, recentemente, anunciada uma medida de apoio financeiro destinada às empresas que decidam implementar a semana de trabalho de quatro dias. Afastando-se da solução belga, a proposta apresentada pelo nosso país vizinho passa, contudo, pela redução das 40 horas para as 32 horas semanais.

Note-se que esta ideia de reduzir a semana de trabalho para quatro dias não é nova. Dos vários exemplos conhecidos do passado, podemos recordar o caso da Islândia, que, entre os anos de 2015 e 2019, testou este conceito, assim como a experiência que a Microsoft levou a cabo no Japão, em 2019, no âmbito do projeto "Work Life Choice Challenge".

Com os desafios colocados pela pandemia, e a imperativa necessidade de flexibilizar o mercado de trabalho, esta temática tem vindo, contudo, a ocupar um lugar de maior destaque na agenda global. A possibilidade de reduzir a semana de trabalho para quatro dias tem sido, no plano laboral, uma das tendências mais faladas nos últimos tempos, sendo vários os países que têm estudado as vantagens e alternativas de implementação de um regime semelhante.

Os resultados de algumas das experiências já realizadas têm-se revelado positivos, sobretudo ao nível da satisfação e motivação dos trabalhadores, apresentando-se como as principais vantagens deste modelo a maior flexibilidade e equilíbrio entre a vida pessoal e profissional.

Estariam os portugueses preparados para concentrar a semana de trabalho em quatro dias?

Temos muitas vezes por hábito valorizar o que é estrangeiro e diminuir o que é nacional. Apressadamente, neste tema, fizemos o mesmo. Aplaudimos as soluções legislativas estrangeiras sem cuidar do básico: analisar a nossa legislação. E porquê? Simplesmente porque a nossa legislação já permite a semana de "quatro dias de trabalho". Este modelo de trabalho foi já, aliás, experimentado em algumas (ainda que poucas) das nossas empresas.

Designado como "horário concentrado", o nosso Código do Trabalho já permite que o período normal de trabalho seja aumentado até quatro horas diárias, por acordo entre empregador e trabalhador ou por instrumento de regulamentação coletiva, por forma a concentrar o período normal de trabalho semanal no máximo de quatro dias de trabalho.

Não se ignorando, ainda assim, a necessidade de ajustar o regime, cremos não ser no plano jurídico onde surgem as questões mais complexas.

O principal obstáculo que, em Portugal, se coloca à introdução de um regime semelhante àquele que foi agora acordado na Bélgica prende-se, especificamente, com a cultura de trabalho entre nós implementada.

O primeiro dado que importa lançar numa discussão desta índole leva-nos à consideração dos níveis de produtividade existentes no nosso país. Portugal enfrenta, há muito, um sério problema de produtividade, apresentando índices significativamente baixos, especialmente quando comparado com os demais países da União Europeia.

Não será descabido afirmar que há ainda muito quem confunda quantidade com qualidade. Em Portugal, continuam a ser prática comum as nove, dez ou mais horas de trabalho diárias. No entanto, no final do dia, o empregador não está, muitas das vezes, a pagar o trabalho efetivamente prestado, mas, antes, a disponibilidade do trabalhador.

Urge, assim, ponderar: a previsão de mais duas horas diárias de trabalho, a fim de possibilitar que o trabalhador adquira um terceiro dia de descanso, permitirá, na verdade, incrementar os níveis de produtividade existentes no nosso país?

Para que um regime semelhante ao belga pudesse tornar-se uma realidade em Portugal, seria, desde logo, necessário que tanto as empresas como os trabalhadores fossem orientados para as necessidades de eficácia e eficiência no trabalho, e não apenas para a obtenção de resultados rápidos. Seria imperativa uma radical mudança de comportamentos e mentalidades, sob pena de um tal regime nada mais representar do que um elevado incremento de custos para as nossas empresas, sem o correspondente impacto na esfera dos trabalhadores.

Numa outra perspetiva, é consabido que a própria condição humana coloca restrições à prestação de trabalho durante prolongados períodos de tempo, não sendo ilimitada a capacidade de o ser humano se manter focado e ativo na sua atividade. Será condicente com a natureza humana, e com a própria saúde do trabalhador, prestar atividade durante tão longos períodos diários? A longo prazo, conseguir-se-á, efetivamente, por esta via, o almejado incremento de produtividade no trabalho?

No plano da conciliação da vida pessoal com a vida profissional, pode dizer-se que, embora idealmente vantajosa, a generalização desta solução, na prática, pode ser de difícil aplicação. Repare-se que exigir a prestação de mais duas horas diárias de trabalho poderá dificultar a convivência e responsabilidades familiares. Será exatamente esta a flexibilização pretendida?

São estas questões que não se colocariam na ponderação de um regime mais próximo do espanhol, que aliasse à implementação da semana de quatro dias de trabalho a redução das 40 horas semanais.

Há, no entanto, uma outra variante da equação que não podemos deixar de considerar: a necessidade de enquadrar um expediente próximo dos abordados nos diferentes setores que compõem a nossa economia. Analisando a diversidade de atividades que integram o nosso setor empresarial, com estruturas organizativas e necessidades distintas, admitimos que em determinados setores, como os de serviços e tecnologia, por exemplo, o caminho da redução da semana de trabalho possa ser percorrido com sucesso. Ao invés, antecipa-se uma reduzida (ou nenhuma) aplicabilidade na maior parte das nossas indústrias.

A redução da semana de trabalho, além de distante daquela que é a nossa realidade, teria, neste momento, com toda a probabilidade, imprevisíveis consequências na generalidade das nossas empresas. Arriscaria a antecipar i) uma ausência de aumentos expressivos de produtividade, e ainda ii) a necessidade de contratar mais trabalhadores, num contexto especialmente marcado pela escassez de mão-de-obra.

Não sendo, afinal, a redução da jornada semanal uma novidade, talvez nos encontremos mais próximos de perceber o motivo pelo qual não estamos, nem estivemos, até hoje, em condições de a absorver em Portugal.

Numa economia frágil e descapitalizada como a nossa, com graves problemas de produtividade e de baixos níveis salariais, num especial contexto de dificuldade e incerteza, não se vislumbra ser esta, tão pouco, uma temática prioritária nas nossas agendas. Termino como comecei: não seria mais útil cuidarmos primeiro do básico?

Eduardo Castro Marques, advogado