Quatro dias: foi você que pediu?

Após o primeiro ato com a Agenda do Trabalho Digno, a semana dos quatro dias voltou a irromper na opinião pública, com o mesmo grau de inoportunidade e desconexão face ao momento económico que estamos a viver.

As empresas estão imersas num cenário de incerteza, com uma crise inflacionista que está a fazer disparar os custos operacionais e com o espetro da recessão a pairar no horizonte. Tudo o que certamente não queriam ouvir falar é de medidas de experimentalismo laboral, cuja aplicabilidade é complexa e a eficácia duvidosa. Seria, portanto, bem mais avisado esperar por um tempo de normalidade para recuperar esta discussão.

O segundo erro na ideia de reduzir a semana de trabalho está no potencial conflito laboral que a medida pode gerar no nosso sistema empresarial. A clivagem vai ser notória, entre os setores que podem acomodar esta alteração e aqueles que, como a indústria ou a construção civil, não só não vão conseguir ajustar-se, como estão com graves problemas em dispor da mão-de-obra que precisam. Esta discrepância pode gerar tensões graves ao nível da oferta e procura de trabalho, tornando ainda menos atrativos empregos nos setores intensivos.



Um terceiro fator, que não pode ser desprezado, é que estamos em Portugal. E não num qualquer país nórdico, com níveis de produtividade muito superiores. A economia portuguesa é uma das menos produtivas da Europa e gera trabalhadores com risco real de pobreza, o que significa que existe um problema estrutural de falta de competitividade e de baixos salários. Longe de ser um cético relativamente aos processos de transformação na atividade laboral, não parece muito racional lançarem-se soluções vanguardistas num país que apresenta estes problemas de base.

Estou certo de que há empresas aptas e disponíveis para reduzir a carga de trabalho. Mas são empresas que o fariam independentemente de ser o Estado a promover experiências piloto por decreto. Assim, por prudência e observância à realidade económica portuguesa, a atitude certa a tomar seria o Governo não se meter onde não foi chamado e onde certamente não vai ser exemplo para ninguém.

Presidente da Associação Comercial do Porto