Que conceito de transmissão de estabelecimento é este?

As questões relacionadas com a transmissão de estabelecimento ao abrigo do artigo 285º do Contrato de Trabalho, assumem, atualmente, uma inegável importância e preocupação no setor da segurança privada. Este procedimento apresenta-se como dúbio e incompreendido, muitas vezes, pela própria justiça onde verificamos, com frequência, juízes com diferentes e contraditórios pareceres.

Este conceito tornou-se num procedimento "obrigatório" em toda a contratação pública, tendo mesmo já levado ministros a rasgar contratos com empresas que assumem e defendem uma interpretação diferente da lei e, mais grave, é a situação de milhares de vigilantes que ficam desempregados e encontram-se num limbo onde são recusados pela empresa adquirente e igualmente recusados pela empresa transmitente.

Na definição de empresa ou estabelecimento, o Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia adotou como critério para aplicação da diretiva 98/50/CE a existência de uma "unidade económica que mantenha a sua identidade depois da transmissão", entendendo-se como identidade da empresa um conjunto de meios organizados autónomos que tenham por objetivo prosseguir uma atividade económica, situação que leva a variadas interpretações no término de contratos da prestação de serviços de segurança privada.

Um dos pilares do enquadramento do procedimento de transmissão de estabelecimento no direito do trabalho, passa pela necessidade de proteger os trabalhadores, procurando evitar que estes sejam afetados na sua posição contratual e, sobretudo, protegendo-os contra o despedimento.

Esta situação, contrariamente a este enquadramento, está a levar milhares de vigilantes a uma posição de desemprego e à falta de liquidação por parte das empresas dos proporcionais relativos ao tempo trabalhado na firma transmitente e à falta de recebimento dos mesmos proporcionais na empresa adquirente.

A forma dúbia nas interpretações diversas da lei está a levar a um aproveitamento de muitas empresas que não liquidam valores relativos a proporcionais de férias e Natal, imputando essa responsabilidade e obrigação para a empresa adquirente.

Verificamos situações em diversas entidades públicas, onde as de maior relevo foram o Hospital da Amadora-Sintra que deixou 46 vigilantes sem emprego, a Secretaria-Geral do Ministério das Finanças onde muitos outros vigilantes tiveram de aguardar por uma atuação rígida por parte do Sindicato STAD, na Segurança Social em que 162 vigilantes iriam ficar desempregados, caso não se tivesse verificado uma atuação por parte da ministra, as Infraestruturas de Portugal entre outros.

Deixo um parecer jurídico da advogada da empresa COPS, Catarina Soares que defende a existência deste procedimento como defesa dos interesses dos vigilantes e segue uma postura de liquidação de todos os proporcionais até ao processo de transmissão, assumindo a mesma responsabilidade como adquirente e liquidando todos os proporcionais dessa data para a frente.

O pagamento dos créditos laborais nas situações de transmissão de estabelecimento - o caso particular da segurança privada.

O regime da transmissão de empresa ou estabelecimento encontra-se regulado nos artigos 285.º e seguintes do Código do Trabalho, e, no caso específico da vigilância e segurança privada, destacamos os CCT´s celebrados entre a AES - Associação de Empresas de Segurança e o STAD - Sindicato dos Trabalhadores de Serviços de Portaria, Vigilância, Limpeza, Domésticas e Atividades Diversas e entre a AESIRF - Associação Nacional das Empresas de Segurança e a ASSP - Associação Sindical da Segurança Privada.

Atualmente o regime da transmissão de empresa ou estabelecimento é aplicável às situações de adjudicação de contratação de serviços por concurso público, por via do novo n.º 10 do artigo 285.º do CT, determinando que a empresa de segurança privada que ganha o concurso, e a quem são adjudicados os serviços anteriormente exercidos por outra empresa, adquire a posição de empregadora nos contratos de trabalho dos vigilantes que prestavam funções naquelas instalações.

Pretende-se, por esta via, a proteção dos postos de trabalho dos vigilantes e a segurança no emprego, sendo assegurada aos trabalhadores a manutenção de todos os direitos contratuais e adquiridos, nomeadamente retribuição, antiguidade e benefícios sociais adquiridos.

Quanto ao pagamento dos créditos laborais aos trabalhadores, a Lei dispõe que a empresa que perde o concurso responde solidariamente pelos créditos dos trabalhadores que se venceram até à data da transmissão.

No que respeita às férias, a questão parece líquida: o direito a férias vence-se a 1 de janeiro de cada ano civil, pelo que a empresa de segurança que tiver os trabalhadores ao seu serviço a essa data, é responsável, ainda que solidariamente, pelo pagamento desses créditos.

Quanto ao subsídio de Natal é que a questão já não é tão clara. Dispõe o artigo 263.º do CT que o mesmo deve ser pago até 15 de dezembro de cada ano, ou seja, a Lei define o momento do pagamento do subsídio de Natal, a data-limite para o efeito, mas, no nosso entendimento, não estabelece a sua data de vencimento.

Sufragamos que o subsídio de Natal assume a natureza de uma remuneração complementar, que se vence ao longo do ano, e por cada mês de serviço efetivamente prestado, cuja totalidade deve ser liquidada até ao dia 15 de dezembro de cada ano, não havendo qualquer disposição legal que impeça a sua liquidação, total ou parcial, em momento anterior. Assim, entendemos que a empresa cessante, quando perde o concurso, deve efetuar o pagamento dos proporcionais do subsídio de Natal, relativos ao período decorrido até à data da transmissão.

Acresce que, quando uma empresa de segurança vai a concurso, regra geral o preço que apresenta contempla o pagamento de todos os demais créditos laborais devidos aos trabalhadores durante a vigência do contrato a que concorre (vencimentos, férias, subsídio de férias, subsídio de Natal, entre outros), pelo que o preço pago pelo cliente, em cada contrato adjudicado, já engloba estes pagamentos.

A contrário, quando as empresas vão a concurso público, não lhes é prestada informação sobre os créditos laborais em mora aos trabalhadores afetos aos estabelecimentos a que concorrem, o que, lá está, as impede de apresentar e propor um preço que contemple o pagamento dos mesmos e, consequentemente, se forem posteriormente chamadas a responder por esses créditos, incorrem em prejuízo, em contraposição com o enriquecimento sem causa da empresa transmitente.

Sufragamos que estas questões, relativas ao pagamento/gozo das férias, subsídios de férias e de Natal, e demais créditos, como das horas de formação profissional, deveriam ser devidamente regulamentadas, na legislação laboral, ou clarificadas no âmbito do próprio concurso público, como forma de melhor proteger os interesses de todas as partes envolvidas, com especial ênfase dos trabalhadores.

Manuel Sacramento, RP da COPS