Que culpa têm as plataformas digitais?

As plataformas digitais como grandes alavancadoras de negócios trouxeram escala e disrupção. O uso de tecnologia para ligar em tempo real utilizadores a empresas, em particular no setor dos serviços, mudou para sempre a forma como consumimos. Mas mudou também a sociedade - disso não nos podemos esquecer. Aconteceu, por exemplo, com a entrada da Uber em Portugal e os taxistas a insurgirem-se contra este modelo de negócio, em que basta ao cliente ter uma app instalada no smartphone para chamar o carro que o irá transportar (chama-se a isto ride-hailing), o motorista está identificado e com ranking de avaliação dos clientes, o preço está predefinido e o tempo e percurso até ao destino podem ser acompanhados por GPS - e partilhados com terceiros, garantindo mais segurança. No início, motoristas de fato e gravada, de carro lavado, ofereciam garrafas de água e rebuçados aos clientes. Foi a fase premium que se esbateu com o tempo e com a entrada de novos players no mercado, acabando agora por conviver taxistas e motoristas de TVDE. Criou-se maior diversidade de serviços e, por isso, mais escolha para o consumidor. Criaram-se também novas formas de trabalho. Com "a liberdade e a flexibilidade de poderem aceitar ou não o serviço, sem terem de estar restritos a um contrato fixo de trabalho", explica o responsável por esta área de negócio da Bolt, Nuno Inácio. Um cenário que se estendeu aos serviços de entregas de refeições, que passaram a ligar, também por apps, restaurantes a clientes, com entregas cronometrados e mapas em tempo real. Por conta destas mudanças, porém, o legislador foi obrigado a alterações ao Código do Trabalho, que entraram em vigor a 1 de maio, que preveem, entre outros aspetos, a existência de contratos de trabalho por conta de outrem entre as plataformas digitais e o trabalhador, conferindo direitos e proteção social.

Recuando a 2018, um estudo pioneiro do Joint Research Centre, da Comissão Europeia, de julho, referia que o peso do emprego gerado direta ou indiretamente por plataformas digitais era já um dos mais elevados num conjunto de 14 países europeus, com quase 11% do total. Muitos destes trabalhadores usam as plataformas como forma de sustento, ou como complemento salarial. Se recuarmos ainda mais, dois anos antes, o então representante da Airbnb em Portugal, Ricardo Macieira, declarava que "há pessoas que estão a conseguir sobreviver e a manter as suas casas graças a este rendimento extra". Era inegável - como ainda será - que muitos proprietários entraram na onda do turismo por esta razão e tornaram-se dependentes deste rendimento. A corrida ao licenciamento para entrar no Alojamento Local (AL) nunca foi tão elevada como hoje.

A disrupção das plataformas digitais obriga a uma reação do mercado, do regulador e governamental - que peca por tardia, muitas vezes. O arrastar prejudica empresas, mas tem também implicações sérias associadas ao trabalho, aos rendimentos e à subsistência das famílias, que é preciso acautelar com proporcionalidade.