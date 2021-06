Que fatura para a bazuca fotovoltaica?

O ministro do Ambiente e da Ação Climática, Matos Fernandes, anunciou recentemente uma nova tranche de 30 millhões de euros destinada ao Programa Edifícios Mais Sustentáveis do Fundo Ambiental, com vista a melhorar a eficiência energética dos edifícios (janelas eficientes e painéis solares, entre outros investimentos). Esta verba ultrapassa largamente aquela da primeira edição do Programa, e será disponibilizada através do Plano de Recuperação e Resiliência.

O Programa abrange diversos tipos de projetos de reabilitação de edifícios com taxas de comparticipação de 85%. Assim, caso um candidato pretenda instalar painéis fotovoltaicos no seu edifício e o investimento associado seja de 1750 euros, o Programa poderá comparticipar 1487,5 euros (i.e., 85% do investimento total). Já no caso de o investimento em painéis fotovoltaicos ser superior ao limite de 2500 euros, a comparticipação do Programa fica-se pelos 2125 euros (i.e., 85% do limite de investimento).

Estes incentivos constituem uma oportunidade única para todos os proprietários instalarem painéis fotovoltaicos nas suas habitações, mas como decidir qual a potência mais adequada para instalar e comparar as várias ofertas existentes no mercado, selecionando o fornecedor melhor e mais económico?

Até há pouco tempo, não existia no mercado português um comparador online para sistemas fotovoltaicos que permitisse não só recomendar, de forma automática, a potência mais adequada para instalação, a partir de uma leitura simples de faturas de eletricidade, como possibilitasse comparar múltiplas ofertas comerciais de fornecedores nesta área, em mensalidades ou a pronto pagamento, com ou sem armazenamento de baterias, usufruindo ou não destes incentivos.

No sentido de colmatar esta lacuna, a aplicação Payper expandiu recentemente o seu simulador de eficiência energética, possibilitando que qualquer consumidor de eletricidade possa gratuitamente, e de forma automática, simular a poupança potencial com painéis solares, verificar em quanto pode beneficiar dos incentivos do fundo ambiental e quais as propostas comerciais mais adequadas para a configuração pretendida.

A título de exemplo, um consumidor com uma fatura média mensal de 60 euros receberá uma recomendação para instalar um sistema fotovoltaico de aproximadamente 750W, sendo informado que esta instalação irá gerar poupanças anuais na ordem dos 173 euros.

Este montante de poupança anual permite ao consumidor recuperar o seu investimento no sistema fotovoltaico, por exemplo, orçamentado pelo fornecedor escolhido em 945 euros, em aproximadamente cinco anos e meio, não considerando ainda neste cálculo qualquer incentivo do Fundo Ambiental.

Caso o consumidor se candidate ao incentivo do Fundo Ambiental, o Payper informa que o tempo de recuperação do investimento será reduzido para 1,6 anos.

Uma busca rápida neste comparador revela ainda que, na aquisição de painéis solares, podemos considerar uma gama cada vez mais variada de possíveis fornecedores. Para além de numerosas empresas fornecedoras e instaladoras de infraestrutura solar que vendem estas soluções tipicamente a pronto pagamento, recentemente, cada vez mais comercializadores de energia (como a EDP, a Iberdrola, a Gold Energy ou a Energia Simples) disponibilizam ofertas completas de painéis solares, já com instalação, com pagamentos em mensalidades.

*Analista de dados da CSIDE.