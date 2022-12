Queima-se o elo mais fraco e siga o bailarico

Luís Feliciano. Sabe quem é? Provavelmente não faz ideia, como não se recordarão muitos já de Sérgio Figueiredo e irão esquecer rapidamente Alexandra Reis. São casos diferentes, mas todos eles foram os bodes expiatórios da falta de vergonha de quem nos governa, os idiotas úteis queimados em praça pública para fazer crer que os responsáveis pelos escândalos que lhes rebentaram nas mãos são inocentes manipulados por pessoas sem princípios.

Para quem não faz ideia, o primeiro é o funcionário da câmara que Fernando Medina, ainda enquanto presidente da Câmara de Lisboa, crucificou no Russiagate. O caso dos contactos de manifestantes anti-Moscovo enviados à embaixada russa acabou com os ânimos serenados, depois de um pedido de desculpas e da exoneração de um funcionário que estava na CML há 30 anos - e que o próprio Medina puxara à pasta da proteção de dados em 2018, apesar de não ter para isso quaisquer qualificações.

Já nas Finanças, o antigo diretor da TVI, Sérgio Figueiredo, não levaria 15 dias a ser sacrificado em prol do bom nome do governo. Contratado por Fernando Medina para avaliar as suas políticas públicas, com um rendimento de 140 mil euros (funções que existem dentro do próprio Estado e com remuneração bastante mais modesta) por dois anos de contrato - mais do que o salário base do próprio ministro -, acabaria por sair pelo próprio pé antes mesmo de começar, salvando assim a honra do executivo.

Quatro meses depois, a nova secretária de Estado do Tesouro duraria apenas 26 dias no cargo. Puxada pelo governo de António Costa à administração executiva da TAP (com salário duplicado) e afastada pela CEO nomeada por Pedro Nuno Santos para gerir a transportadora renacionalizada, levaria meio milhão de euros de indemnização de uma companhia cuja reestruturação levara ao despedimento de 4 mil pessoas e a cortes salariais mínimos de 25% a quem ficou. Seria colocada na também pública NAV e poucos meses mais tarde chamada ao Ministério de Fernando Medina, selando o seu destino quando se soube o valor negociado para sair da TAP (que por contrato seria três vezes mais alto). Apesar de os três cargos terem sido avalizados pelo governo, Pedro Nuno, Medina e o próprio Costa juraram não saber da indemnização e empurraram Alexandra Reis borda fora, fechando o TAPgate a fazer-se vítimas de um processo em que a única culpa verdadeiramente imputável à dita senhora é do âmbito moral. O argumento para a demissão: "preservar a autoridade política do Ministério das Finanças num momento particularmente sensível na vida de milhões de portugueses".

Os cordeiros são sacrificados em nome da sobrevivência política de Costa e companhia - que vão escapando imunes, mesmo quando ministros desautorizam o chefe do governo ou este escolhe para seu adjunto um responsável acusado de corrupção -, para manter o povo serenado com a ilusão de justiça feita. E assim se soma o nono governante a cair com estrondo num governo de maioria absoluta que ainda vai nos nove meses de vida e já conta com mais casos do que os de Cavaco, Guterres, Durão, Santana, Sócrates e Passos juntos.

SOBE E DESCE

Desce: António Costa, primeiro-ministro

António Costa © HUGO DELGADO/LUSA

Desde 1995, três em cada quatro dias foram de governação socialista. Repito, nos últimos 27 anos, mais de 20 tiveram líderes socialistas aos comandos de Portugal - primeiro António Guterres, depois José Sócrates e há sete António Costa, que tudo indica (se a maioria absoluta não implodir com tantos casos, polémicas e escândalos) governará até 2026. Em contrapartida, o governo de Durão e depois Santana foi dissolvido (por um PR socialista) antes de terminar, apesar de o Parlamento ter maioria absoluta PSD-CDS.

E Passos Coelho cumpriu a maioria absoluta PSD-CDS sob controlo da troika (chamada pelo anterior governo socialista que deixaram o país na bancarrota), sendo afastado em seguida do governo. É preciso mais do que cara de pau para dizer que a miséria de Portugal é culpa da direita. E ainda mais falta de vergonha para insistir nessa narrativa quando se lidera um governo (o terceiro) marcado por casos de polícia.

Desce: Carlos César, presidente do PS

Carlos César © Nuno Pinto Fernandes/Global Imagens

"Terminada a história indesejada, e indesejável, da curta permanência de Alexandra Reis no governo, comecei a pensar no balanço da ação do governo neste final de ano", escreve Carlos César na sequência do caso do momento, para concluir que este e outros "incidentes" serão aproveitados com "superficialidade política e partidariamente interesseira". O que considera uma tentativa de desviar atenções dos "excelentes resultados da nossa economia" e do muito que o governo fez para ajudar os portugueses. É o branqueamento (im)possível de um governo marcado por episódios no mínimo infelizes e o cerrar de fileiras do PS em torno do que já está para além do inadmissível. Mas numa coisa está certo: os portugueses sabem o que este governo (não) tem feito por eles.