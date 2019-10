Quem deve policiar o que dizem os políticos?

A petição que pede o impedimento da tomada de posse de Joacine Katar-Moreira, eleita deputada pelo Livre, tem mais de 21600 assinaturas, sem que no texto se perceba qual foi o delito contra a Constituição Portuguesa cometido pela candidata. Não é isso que interessa nesta era de desinformação propositada.

Nos comentários, é repetida a falsa acusação de que ela brandiu a bandeira de outro país na noite de eleições. Tais como nas várias fotos que circulam pelas redes sociais, onde são feitas outras afirmações sem fundamento que procuram inflamar sentimentos de patriotismo, nacionalidade, raça e soberania. Os portugueses tão depressa escrevem no Facebook que Portugal não vale nada como a seguir se encanitam perante a suspeita de que alguém desrespeitou a bandeira.

Agora imaginem que um partido da oposição usa um destes memes numa campanha de marketing político em redes sociais e paga para o anunciar no Facebook. As afirmações são falsas, mas vão aparecer num anúncio mostrado a milhares de pessoas. Alguém o pode impedir?

Segundo Mark Zuckerberg, não. A regra do fundador do Facebook é permitir qualquer tipo de anúncio de teor político, não importa quais as alegações que contém. Esta posição é compreensível, por um lado, porque a rede social não pode agir como um tribunal de censura que decide o que é aceitável numa campanha e o que deve ser proibido. Quais seriam os parâmetros dessa avaliação? Ver até que ponto uma campanha política estica a verdade? Comparar as citações de um político com um site de verificação de factos? Da mesma forma que as televisões e as rádios avisam os cidadãos que “o espaço de antena que se segue é da inteira responsabilidade dos intervenientes”, também o Facebook se põe nas linhas laterais à espera que outro árbitro apite para falta.

Por outro lado, todavia, a rede social de Zuckerberg comprometeu-se a cerrar fileiras contra a proliferação de “fake news”, expurgando-se de milhares de páginas e censurando perfis com pendor para o discurso de ódio assente em alegações falsas. É uma linha ténue, esta, a que separa o aceitável do proibido e a campanha política da difamação. Mas Zuckerberg colocou-se numa posição impossível, que terá grandes repercussões nas eleições norte-americanas de 2020.

O CEO do Facebook, que se encontrou recentemente com o presidente Donald Trump e tem-se reunido com figuras proeminentes da direita conservadora, informou o mercado que vai isentar os anúncios políticos do combate às “fake news”. A campanha de Joe Biden tinha requerido a retirada de anúncios pagos pelo presidente Trump que contêm informações falsas sobre si e o Facebook não aceitou. Uma situação bicuda, compreenda-se, com implicações pouco difíceis de adivinhar: a campanha para as presidenciais de 2020 será uma sucessão de cambalachos em que ninguém terá mão.

Para demonstrar a gravidade da situação, a candidata Elizabeth Warren – num golpe certeiro de campanha – comprou anúncios no próprio Facebook a alegar que Mark Zuckerberg anunciou publicamente o seu apoio à reeleição de Donald Trump. Ele não fez isso, mas nada impede Warren de dizer o contrário.

A posição de Warren é que o Facebook dá prioridade aos lucros publicitários e que esta campanha pela verdade de que Zuckerberg fala não passa de um disfarce. Conhecendo a história do Facebook, isso não surpreende ninguém. Mas a posição de Zuckerberg, neste caso, é verdadeiramente difícil de resolver. Políticos a usarem meias verdades e fazerem afirmações duvidosas são mais antigos que a própria democracia. A reacção social à mentira é que está a deslocar-se. Antes, era uma vergonha ser apanhado em flagrante numa mentira ou contradição; agora, não há sequer um patamar em que todos concordam com os mesmos factos.

São tempos estranhos. A velocidade com que as campanhas contra a Greta Thunberg ou Joacine Katar-Moreira acolheram apoiantes nas redes sociais mostram que temos uma elasticidade mental grande no que toca a crer em mentiras que suportam a nossa visão do mundo e a rejeitar factos que a desmentem. É devido à tecnologia? À falta de escrúpulos de quem espalha as falsidades? Somos demasiado crédulos? Na aproximação da campanha norte-americana de 2020, poderemos assistir em directo ao desmoronamento da verdade. Cabe-nos, ao menos, ter os olhos bem abertos quando isso acontecer.