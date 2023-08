Quem é dono do Metaverso?

Quase que poderíamos parafrasear Aldous Huxley no seu "Admirável Mundo Novo" - a utopia negativa que descreve o Homem subjugado pelas suas invenções e onde a ciência, a tecnologia e a organização social deixaram de estar ao seu serviço e se tornam seus amos - para falarmos hoje desta nova realidade impulsionada pela evolução da internet conhecida pelo Mundo do Metaverso.

Esta realidade virtual está difundida por diferentes plataformas, onde todos podemos interagir de uma forma virtual em novos mundos, que nos levam a ter experiências de vida virtuais, bem para além da nossa imaginação. A Internet agora evolui para uma experiência tridimensional, na qual as pessoas estarão envolvidas numa realidade totalmente nova e diferente, onde as "fronteiras" se desvanecem, uma vez que as plataformas funcionarão em conjunto e simultaneamente com outras.

O termo Metaverso apareceu referido, pela primeira vez, em 1992, no romance intitulado "Snow Crash", de Neal Stephenson, definindo um espaço digital no qual os utilizadores interagiam e criavam relações sociais usando avatares para fugirem a uma realidade distópica. Mas, na verdade, este conceito tecnológico de metaverso aparece já descrito em 1984, no romance de ficção científica "Neuromancer", de William Gibson. E inevitavelmente com o aparecimento de ambientes digitais interativos, onde se incluem jogos como o Fortnite ou Minecraft, o Metaverso ganhou uma realidade digital.

Esta realidade virtual difundida por diferentes plataformas, levanta inúmeros novos desafios - não só nestas novas experiências tridimensionais, na qual as pessoas estarão envolvidas numa realidade totalmente nova e diferente e onde as "fronteiras" se desvanecem - mas também em muitas outras áreas de atividade, direta ou diretamente conexas.

Uma dessas áreas é precisamente a dos Direitos de Propriedade Intelectual, particularmente a das Marcas Registadas, onde uma questão premente salta logo à vista de qualquer um de nós:

Como é que se podem proteger os atuais direitos existentes ou futuros nestes "ambientes"? Suponhamos que uma Marca bem conhecida aparece envolvida em "negócios" desenvolvidos nesses mundos virtuais? Como é o que os detentores de Marcas se podem proteger?

É neste contexto que hoje a International Trademark Association (INTA) - associação global de proprietários de Marcas e profissionais dedicados a apoiar as Marcas Registadas e a Propriedade Intelectual (PI) - se começa a mover na lógica de estruturar uma resposta adequada a estes novos desafios.

Através do seu comité Emerging Issues, foi recentemente elaborado um White Paper sobre esta temática, onde são abordados os diferentes reptos apresentados aos detentores de Marcas Registadas e onde são já definidas algumas soluções e apontados possíveis caminhos a percorrer.

Por um lado, é para já evidente que existe uma necessidade de harmonizar a classificação de Marcas para as atividades do Metaverso e dos ativos digitais, mas também existe uma clara consciência que os titulares de Marcas não têm a certeza de quais vão ser as posições que os Tribunais, em todo o mundo, vão adotar sobre esta nova realidade e se os bens virtuais estarão na zona natural de expansão de seus bens físicos.

Neste contexto, poderão ser necessários mais estudos para estabelecer diretrizes e os tribunais exercerem a sua autoridade, sendo flexíveis e quando encarregados de determinar se os donos de Marcas registadas para produtos físicos podem fazer valer os seus direitos no Metaverso sem registo adicional ou através do uso de uma Marca específica desse mesmo Metaverso.

A própria International Trademark Association tem de se posicionar sobre como deve ser avaliado o uso de uma Marca no Metaverso. Uma vez que as leis e os institutos nacionais de Marcas têm diferentes visões sobre uso das Marcas para fins de registo, renovação e cumprimento jurídico, a INTA está a refletir sob a forma como poderá advogar por um melhor alinhamento internacional, para que haja normas comuns e que esta questão seja, de certa forma, harmonizada. Deverá ainda procurar estabelecer as melhores práticas ou patrocinar campanhas educativas sobre propriedade, licenciamento e atribuição de ativos digitais e os seus direitos de propriedade intelectual subjacentes.

Sem prejuízo dos caminhos que em todo este vasto domínio se venha a seguir, a verdade indiscutível e que deve hoje orientar o percurso e ação futura nestas matérias é que com estas novas realidades a humanidade está a dar passos gigantes no sentido do "imaginário", onde não há limites. Tudo é possível. Nunca a expressão "o limite é a nossa imaginação" teve uma aplicação tão abrangente. Por agora é muito importante ter consciência que neste momento está sem regras ou leis e que esta situação é anárquica e insustentável.

Luís Miguel Souto, Head of Corporate Accounts da RCF-PI, Membro do Emerging Issues Committee da INTA