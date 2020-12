Quem é o maior anunciante do mundo?

Durante este ano que agora está a acabar a paisagem mediática tornou-se mais volátil. Os hábitos das pessoas alteraram-se de tal forma que fazer previsões é mais difícil que nunca. O que sabemos? - Em 2020, com a pandemia, a procura de informação cresceu, os critérios de avaliação de veracidade das notícias melhoraram. O confinamento produziu um aumento de consumo de televisão e de internet. Mesmo em Portugal os sites dos jornais de referência registaram aumento de assinaturas e de clientes dispostos a pagar. E o comércio electrónico disparou - em Portugal plataformas como o Clube Fashion, a Wook ou a Dott cresceram. E tornaram-se elas próprias anunciantes, saltando dos espaços digitais para a televisão, a imprensa e outros meios tradicionais.

Este crescimento de procura de vendas online aconteceu globalmente. Peguemos na Amazon: este ano a sua força de trabalho em todo o mundo ultrapassou um milhão e cem mil colaboradores - tinha 800 mil no ano passado. E a Amazon comunica hoje de forma muito mais visível. Querem saber quem é o maior anunciante do planeta, o que consagra maior orçamento ao marketing e publicidade? - Pois fiquem a saber que é a Amazon, que ultrapassou o habitual líder, a Procter & Gamble, dona de dezenas de marcas de produtos de grande consumo. A Amazon investiu num ano 11 mil milhões de dólares em marketing e publicidade, mais 34% que no ano anterior e a sua facturação cresceu para mais de 280 mil milhões de dólares. A Amazon tornou-se uma marca que é sinónimo de compras online - vende directamente, mas no seu marketplace, vende também através de milhares de outros subvendedores. Todos confiam na marca Amazon. Estima-se que a procura pelo comércio online, em, termos globais, chegue ao final do ano, com a época do Natal, acima dos 40% em relação a 2019. A feira global gigantesca que é a Amazon percebeu o valor da sua marca e sabe que não pode descurar a sua notoriedade. Garante qualidade de serviço, preço e uma entrega segura.

A atitude da Amazon, ao investir cada vez mais na sua comunicação, mostra a evidência que algumas marcas menosprezam: a publicidade que garante a notoriedade das marcas e a fidelização dos consumidores tem que se adaptar à volatilidade da paisagem mediática actual. Tem que ser flexível, estar de forma consistente em múltiplos canais de comunicação e em vários media.

O facto de a Amazon, mas também a Google ou a Apple investirem tanto em publicidade fora do ambiente estritamente digital mostra como estão atentas à realidade: hoje as redes sociais e o digital são parte da solução mas há outros caminhos a percorrer para garantir pontos de contacto com os consumidores. O segredo está em harmonizar todos os meios para poder ter uma comunicação eficaz, que salvaguarde as marcas e traga retorno ao investimento. É este o desafio para 2021. E isto exige mudar mentalidades e formas de actuar.

*Conselho Executivo da Nova Expressão, Agência de Planeamento de Media e Publicidade