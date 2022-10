Quem não é visto, não é lembrado

Há uns tempos ouvi alguém dizer que as crianças não conhecem o jornalismo, os media e que não sabem o que é a informação séria, transmitida através dos meios de informação tradicionais. Não conhecem qualquer tipo de jornal ou revista, nunca ouviram uma notícia na rádio e com sorte lá assistem, muito de vez em quando, ao jornal da noite quando estão sentados à mesa a jantar com os pais.

A expressão "caiu-me a ficha" assenta-me que nem uma luva neste contexto. E o pior de tudo é que a minha formação é em jornalismo e toda a minha vida trabalhei em comunicação, lidando todos os dias com todo o tipo de meios de informação. E pior, os meus filhos nasceram e cresceram a ver-me vibrar com o que faço e a tentar perceber como tudo funciona, mas sem que com isso dessem valor à informação e à forma como têm acesso à mesma.

Sei que não vale de grande amostra, mas perguntei ao meu filho mais novo, atenção que quando digo mais novo, estamos a falar de um miúdo de 11 anos, se conhecia algum jornal e ele ficou parado a olhar para mim sem saber responder, depois perguntei "e alguma revista?", o mesmo silêncio. As rádios e os canais de televisão já lhe são mais familiares, mas não deixa de ser assustador. Depois perguntei-lhe como é que fazia quando precisava de saber algo e lá vem a resposta da praxe: "vou ao Google". Ao que eu perguntei, "como é que sabes se é verdade?" Ele rapidamente na sua pré-adolescência diz-me: "Se várias pesquisas disserem o mesmo", o que não deixa de fazer algum sentido, mas a verdade é que nenhuma das pesquisas feitas o fez ter contacto com um meio de comunicação social. No entanto, a maioria das vezes é a informação que vem ter com ele através das redes sociais em que se movimenta, nomeadamente tendo em conta o grupo etário, o YouTube ou o TikTok.

Agora pergunto, e soluções para este desencontro entre estas gerações e os media? Terão os media de fazer como a reciclagem e entrar nas escolas, quando eles ainda se estão a formar, de forma didática para os sensibilizar para o que são verdadeiras fontes de informação? Ou o ideal será começar por perceber se este desconhecimento é generalizado e se de facto existe, ou só na casa das famílias com filhos pequenos? Será a comunicação digna de ser uma disciplina extracurricular? E, por favor, não me massacrem já com a carga excessiva dos alunos, estou apenas a partilhar ideias.

Se hoje temos gerações, como a minha, que ainda valorizam o jornalismo e a importância da informação fidedigna e, mesmo assim, existem dificuldades em financiar o bom jornalismo, não quero imaginar daqui a uns anos. Nessa altura, qual será o estado de sítio do jornalismo perante gerações de adultos que não têm noção da importância do que é ter acesso a informação séria e credível. Eu sei que o jornalismo tem sabido acompanhar a evolução e muitos, e bons, são os media que já nasceram digitais, também sei que a presença dos media tradicionais nas redes sociais começa a existir, mas será que este desencontro geracional não é uma questão a refletir e já?

Júlia Almeida - UPPartner PR & Influencer Marketing Director