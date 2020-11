Quem roubou o meu bolo?

Numa altura em que se encontra em processo de discussão e aprovação o Orçamento do Estado 2021, vale a pena relembrar a grande diferença entre as políticas económicas de base ideológica de esquerda e de direita.

Utilizando a analogia do bolo, a direita foca-se em fazê-lo crescer, deixando para segundo plano a forma como as fatias são repartidas, designadamente no que se refere à sua dimensão. As políticas de esquerda, por seu turno, tendem a privilegiar a questão da repartição do bolo em detrimento do seu crescimento.

A não ser por radicalismo ideológico, dificilmente poderemos dizer que os temas sociais estão ausentes das políticas de direita ou que as questões económicas não fazem parte da agenda da esquerda. O que, de facto, está em causa é a prioridade: economia versus justiça social. A direita privilegia a primeira e a esquerda a segunda.

No atual contexto de crise sanitária em que vivemos, compreende-se que os temas sociais estejam no centro das preocupações de quem governa. Já se compreende menos é que, desde que a democracia foi instituída em 1974, tenha havido um único ano com excedente orçamental. Excedente que levou, aliás, a partidos como o PCP e o BE a falarem em "folga", como se o superavit de 0,2% do PIB em 2019 fosse muito e como se o défice crónico não constituísse uma sangria que urgia estancar.

Só que o problema tem ainda uma outra faceta. Com os défices crónicos, tem-se vindo a distribuir fatias de um bolo que ainda não foi sequer cozinhado. Por outras palavras, está-se a hipotecar o futuro em nome do presente.

Sei que não é altura de colocar as "contas certas" à frente da justiça social - e se o fizesse não tenho dúvidas de que seria por muitos apelidado de economicista. Mas também não gostaria que as próximas gerações nos viessem a acusar de lhes termos roubado o bolo - porque, em nome da justiça social de hoje, temos nos últimos 45 anos vindo a ser socialmente injustos para os que vêm a seguir.

Carlos Brito, vice-rReitor da Universidade Portucalense