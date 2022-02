Querer ler

Foi publicado mais um estudo sobre as práticas culturais dos portugueses e o país dos eruditos abanou a cabeça desconsolado com a falta de cultura do povo. Ainda não tinha chegado à parte da notícia onde estão descritos os dados - à notícia, vá - e já estava esclarecida sobre as causas da tragédia: desigualdades sociais, educacionais e ordenados baixos.

Os portugueses não leem, não vão à ópera, nem ao cinema, não querem saber de museus e muito menos das exposições da Gulbenkian e não entram num monumento nacional desde a última visita de estudo, aos 14 anos, por causa da troika.

Tenho filhos que leem e filhos que não pegam num livro. Filhos que começaram a ler tarde e outros que leem desde sempre. Com uns, o gatilho foi o exemplo clássico do professor de português - o seu carisma, a sua paixão pela literatura, foi o que lhes valeu; outro começou com o Harry Potter - primeiro em português e depois, para não o abandonar, em inglês, e no fim ficou perdido, em luto, e sem saber o que ler a seguir. A minha filha começou a ler porque na sala estavam sempre a ver futebol e ela fugiu para dentro dos livros. O que fosse, desde que não ouvisse o barulho da bola. Outro tem biografias de treinadores de futebol na mesinha de cabeceira há mais tempo do que a carreira deles.

Os hábitos deles variam e não têm nada que ver comigo - as minhas tentativas de educação só chegam quando eles revelam algum interesse em ler, aí sim, tento doutrinar. E há muita coisa: há livros a 1 euro, livros que se recebem de presente, que se herdam, que se pedem emprestados. Livros mais fáceis, livros, que inquietam, que prendem, uns indicados para leitores regulares ou irregulares, é como a roupa, resumindo.

O truque, no entanto, é não desistir. Há sempre um livro indicado para cada pessoa. Alguém, sábio, disse-me um dia que a leitura e a cultura são como o desporto: não é o talento que determina a sua prática.

Quanto aos livros especificamente: há quem ganhe o hábito de ler, há quem seja leitor irregular e há quem precise dos livros porque precisa de saber. Mas a verdade é que os livros são muito mais do que cultura - são isso e também são acesso ao saber, ao mundo, aos outros. Ora, o que não falta são exemplos de pessoas que cresceram em casas com as paredes forradas de livros e que apenas sabem citar a lombadas, assim como filhos de pais que apenas sabiam escrever o nome mas cresceram a ler e a devorar os poucos livros que conseguiam encontrar.

É óbvio que a falta de acesso a livros de alguém que não seja leitor nato, dificilmente o transformará num leitor regular. Só que nem todos precisam de ser leitores regulares.

Há 61% dos portugueses que não leram um livro no último ano. Mas não, não é por serem pobres, ou por causa das desigualdades sociais, é porque não sabem o que estão perder. A existir alguma injustiça é essa.

Jurista