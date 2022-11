"Quiet Quitting: formar é investir no sucesso"

Imagine que deixava de querer investir sequer 10 minutos depois das 18h para deixar terminada aquela última tarefa e que dia após dia ia perdendo o amor à camisola de que se alimentam as empresas e as equipas. Infelizmente, esta é a realidade de muitos trabalhadores, atualmente. A este fenómeno chamam "quiet quitting" e o mesmo tem vindo a ganhar força nas redes sociais, em particular, no TikTok. A "demissão silenciosa" ganhou força nas gerações mais novas, contudo, foi já estudada em gerações passadas. Este comportamento é adotado pelo grupo de trabalhadores que não se despede, mas que deixa de se envolver na cultura e nas dinâmicas das empresas. Motivado pela insatisfação profissional, fica a dever-se grande parte das vezes à falta de reconhecimento das empresas face aos colaboradores, à frustração dos seus objetivos, levando muitas vezes a estados de saúde mental não recomendados.

A resposta a este problema, que está cada vez mais no horizonte das empresas, poderá ser tão simples quanto formar. Segundo a GoodHabitz, cerca de 68% dos trabalhadores em Portugal acredita que a falta de oportunidades de desenvolvimento pessoal é uma razão válida para procurarem um novo empregador que lhes ofereça essas oportunidades. Além disso, 9 em cada 10 (91%) profissionais declaram que seriam mais felizes na sua função se tivessem mais oportunidades para se desenvolverem. Estes valores revelam que para garantir que temos trabalhadores satisfeitos, é importante que estes tenham a oportunidade de crescer, pessoal e profissionalmente.

O segredo para reter e envolver o talento na cultura organizacional pode estar então em ações tão simples quanto procurar modos de dinamizar a formação nas empresas e permitir aos colaboradores desenvolverem-se pessoal e profissionalmente, sendo eles próprios a guiarem o seu desenvolvimento. Concretamente, as empresas poderão adotar softwares que possuam conteúdos apelativos e que se adaptem ao método de aprendizagem de cada colaborador e até disponibilizar um número de horas semanais para que os trabalhadores se possam dedicar à formação. Por sua vez, os colaboradores que acedem à formação e a quem é permitido desenvolver áreas diferentes ou complementares às suas áreas de atuação nas empresas, podem até descobrir novos talentos que acabam por beneficiar a evolução das empresas onde trabalham.

O desenvolvimento pessoal é atualmente um fator crítico para a atração, desenvolvimento e retenção de talento. As empresas que não perceberem isto vão perder vantagem competitiva num mercado de talento que se apresenta cada vez mais global e competitivo. Se proporcionarmos oportunidades de desenvolvimento pessoal, estaremos a contribuir para uma força de trabalho mais feliz e comprometida com as organizações. Isto porque, colaboradores felizes e realizados são colaboradores que se envolvem mais nas dinâmicas das empresas e que, consequentemente, acabam por ser mais produtivos.

Formar é, hoje em dia, muito mais do que "apenas" um processo para melhorar o desempenho. É uma vertente de desenvolvimento de Recursos Humanos que vai impactar o Engagement Organizacional, o que tem correlação direta com os resultados de negócio. Apesar de não ser a única vertente que impacta em termos de engagement e felicidade na empresa, é a que adquiriu uma importância decisiva nos últimos anos. Assim, apostar numa equipa que se quer formar é apostar no sucesso.

Posto isto, é urgente que as chefias compreendam que a formação e o desenvolvimento pessoal fazem parte da estratégia das empresas de sucesso e que é um dos trunfos na Gestão de Pessoas, para que sejam evitados fenómenos como o Quiet Quitting. O primeiro passo é, sem dúvida, criar uma cultura que favoreça a aprendizagem ao longo da vida e que motive os colaboradores a procurar saber sempre mais, a desenvolver-se e a fazer parte dos processos de mudança.

Pedro Monteiro - Sales Manager na GoodHabitz