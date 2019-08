Quo vadis: desigualdades, feminino e inteligência artificial

Num momento em que a inteligência artificial chega até à justiça, há uma revolução que tarda em efetivar-se. Se com a inteligência artificial se promete reduzir tarefas repetitivas e demoradas, acelerar processos judiciais, facilitar o trabalho dos juízes e advogados, e tornar as decisões judiciais mais confiáveis e justas, somos também confrontados com a necessidade de existirem leis que promovam a igualdade de tratamento

É, por exemplo, o caso da lei 60/2018, que a passada semana entrou em vigor, que define medidas de promoção da igualdade de remuneração entre mulheres e homens por trabalho igual, ou de igual valor, e que visa promover um combate eficaz às desigualdades remuneratórias das mulheres no mercado de trabalho.

Estamos numa era em que se discute se a igualdade de armas e os princípios fundamentais, como o princípio do contraditório, podem ser fortemente influenciados pelo uso da inteligência artificial. Em que nos questionamos como pode ser possível enquadrar o desenvolvimento, o uso de ferramentas e as aplicações de inteligência artificial para garantir os direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos, e, como podemos, nós, os advogados, preparar-nos para estar aptos a detetar e corrigir os erros dos algoritmos.

É que, apesar de tão evoluídos, ainda nos confrontamos com a evidência da necessidade de regulamentar o que é por demais evidente: salário igual para trabalho igual e de igual valor.

Esta dura realidade é confirmada pela estatística: segundo dados de 2016 do Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, as mulheres ganham, em média, menos 15,75% do que os homens em termos de remuneração base, sendo esta desigualdade mais gritante nos quadros superiores em que esta diferença atinge os 26% – as mulheres chegam a ganhar menos cerca de 600 euros do que os homens.

Com dados de 2016 (Pordata), e apesar das trabalhadoras portuguesas serem, em média, mais qualificadas, o salário horário das mulheres foi 17,5% inferior ao dos homens, sendo que Portugal está acima da média europeia (cerca de 16%).

Se a desigualdade salarial, bem como o assédio, a violência sexual e a misoginia são preocupações do nosso dia-a-dia, ainda temos de lutar pela igualdade, lutar pela eliminação das diferenças e tentar igualar o valor de todos, sem qualquer distinção, já que não somos superiores ou inferiores a ninguém. Apenas diferentes. O progresso e a modernidade são o que são com a contribuição das mulheres, as quais têm lutado, sempre, pelos seus direitos enquanto mulheres, trabalhadoras e mães.

Vivemos num país em que, maioritariamente, as oportunidades não são iguais, pois temos advogadas com excelente – igual ou melhor – desempenho e, no entanto, quando se fala em se tornarem sócias, terem cargos de destaque e representatividade, a percentagem é de metade em detrimento dos homens.

O universo feminino está na advocacia em prevalência e a aumentar, sendo revelador a elevada percentagem dos profissionais da advocacia no ativo que são do sexo feminino, assim como a percentagem maioritária das que requerem a sua inscrição no estágio e na Ordem.

Porém, as escolhas, quer sejam para presidir a um Órgão da Ordem dos Advogados, quer sejam para sócias de sociedade de advogados, não acompanham esta tendência, sendo evidente que onde há menos diversidade, há menos criatividade, inovação, rentabilidade e até lucro.

Tanto na sociedade em geral, como no seio da própria Ordem dos Advogados, somos levados a fazer uma grande e profunda reflexão, pois quando se discute qual será o lugar respetivo de humanos e máquinas na justiça de amanhã, e ainda é necessário legislar para uma igualdade de remunerações, temos de olhar para dentro e decidir bem quem nos deve representar. Há, claramente, um grande desequilíbrio. Exemplos disso, na Ordem dos Advogados, predominantemente feminina, os cargos de presidência dos Órgãos são também predominantemente exercidos por homens. Tanto no passado como no presente. Até os casos da Dra. Maria de Jesus Serra Lopes e, mais recentemente, da Dra. Elina Fraga, ambas Bastonárias da Ordem em diferentes períodos, parecem ser exceções que confirmam a regra.

Atualmente, são homens que ocupam os cargos de Bastonário, de Presidentes dos Conselhos Superior e Fiscal, de todos os Conselhos Regionais (7). E dos sete Conselhos de Deontologia, apenas duas são mulheres. Esta desigualdade que, apesar de tudo, vem sendo perpetuada com o passar dos anos, provoca que se percam talentos e faz a Ordem perder excelentes e visionárias dirigentes e conselheiras.

Não há mais espaço para a desigualdade de género. A mulher advogada é aguerrida, traz consigo a vontade de crescer, a resiliência de dar conta de múltiplas tarefas com sucesso e a força que a mantém em pé diante das adversidades impostas por uma área ainda tão masculinizada.

Não é por nada. Mas também por tudo. Temos a obrigação de dar relevância ao inestimável e histórico contributo que as mulheres têm dado ao longo dos anos.

E mais do que o desafio da inteligência artificial, é este de civilização e de pressão social que temos de enfrentar. Nada que não sejamos capazes!

A ética, o respeito, a competência e a seriedade devem ser a base da escolha. É hora de mudar, de termos uma mulher como Bastonária, advogada de todos os advogados.

Isabel da Silva Mendes é advogada na SPS Advogados