Razões para uma Zona 30

Na minha visão de cidade os bairros habitacionais devem ter velocidades baixas de circulação que permitam o atravessamento seguro por moradores e o abastecimento logístico do comércio local a par de estacionamentos reservado a moradores e as grandes vias estruturantes velocidades nunca superiores a 50 Km/h - com excepções - devem ser controladas por radar.



Esta visão não é nova e resulta do cruzamento das conclusões do estudo "Environmental Assessment of Low Speed Policies for motor vehicle mobility in city centers" elaborado em finais de 2011 e coordenado por J. Casanova e N. Fonseca do "Department of Energy and Fluid Mechanical Engineering" da "Universidad Politécnica de Madrid" com as recomendações do Manual de apoio à implementação de Zonas 30 redigido em 2019 pelo Ministério da Administração Interna e concretiza-se, na prática, na implementação de "Zonas 30" nas cidades portuguesas.



A materialização deste princípio não é nova e data da década de 1960, nos Países Baixos, onde foi aplicado em zonas residenciais intituladas de "woonerf zones" em Delft. Posteriormente, na década de 1970, as cidades de Eindhoven e Rijswijk, implementaram uma combinação de medidas de acalmia de tráfego tais como lombas, elevação do piso ao nível da calçada e quebras de alinhamento na via que conduziam à redução natural da velocidade do tráfego automóvel em algumas zonas urbanas. Os urbanistas holandeses registaram uma consequente redução de velocidade nessas zonas e uma descida de mais de 80% da quantidade de acidentes envolvendo feridos nessas zonas intervencionadas. Estes resultados levaram à elaboração de legislação específica que daria origem ao modelo daquilo que é hoje internacionalmente conhecido como "Zona 30".



Embora tenha começado por ser aplicado a bairros e a pequenas zonas dentro das cidades este modelo foi sendo alargado podendo, em alguns casos, abranger mesmo todo o espaço central do perímetro urbano e hoje em dia as Zonas 30 são usadas em muitos países europeus mas sobretudo nos Países Baixos, Áustria, Reino Unido, França, Espanha, entre outros.



O "Manual de apoio à implementação de Zonas 30 do Ministério da Administração Interna redigido em Fevereiro de 2019 define uma Zona 30 como "uma célula delimitada de um espaço público, que inclui uma rua ou um conjunto de ruas dirigidas à circulação de todos os utilizadores e onde é definida a velocidade máxima de 30 km/h. As entradas e saídas da zona devem ser devidamente sinalizadas através dos sinais de zona G4 (Zona de velocidade limitada) e G8 (Fim de zona de velocidade limitada) do Regulamento de Sinalização do Trânsito (RST) e o ordenamento interior deve ser compatível e coerente com a velocidade máxima estabelecida" sendo estas Zonas 30 complementadas com a "criação de ruas visualmente atrativas e funcionais, onde se fomenta a circulação pedonal e a vivência urbana" através da "promoção dos modos ambientalmente sustentáveis" embora, na minha opinião, isso não deva ser feito sacrificando lugares de estacionamento de moradores através da criação de parques a preços reduzidos ou gratuitos (p.ex. em parques EMEL) nas zonas circundantes.



Regressando ao "Enviromental Assessment of Low Speed Policies for motor vehicle mobility in city centers" as suas conclusões são que:



1. A redução do limite de velocidade em áreas residenciais situadas em centros urbanos sem separador central aumenta a segurança pedonal também reduz o consumo de combustível e as decorrentes emissões de gases de efeito de estufa.



2. As emissões de monóxido de carbono, óxidos de azoto e micropartículas tendem a diminuir quando a velocidade é limitada a um máximo de 30 Km/h mais do que quando a limitação de velocidade é imposta aos 50 Km/h mas, por outro lado, as emissões de hidrocarbonetos aumentam. Contudo, é reconhecido, por exemplo no "Understanding pollutant emissions

from Europe's cities" da "European Environment Agency" de 2013 que "mais de 40% das emissões de óxidos de azoto têm origem no transporte rodoviário" e de que "quase 40% das fontes de micropartículas são transportes" sendo que isto é especialmente verdadeiro quando se tratam de motores diesel.



3. O estudo "Enviromental Assessment of Low Speed Policies for motor vehicle mobility in city centers" indica que o estilo de condução (sobretudo a agressiva: arranques agressivos com motor a baixa temperatura) afetam as emissões e os consumos de forma significativa. Por oposição: o estilo "ecológico" afecta o consumo de combustível e as quantidades de emissões. Outros estudos indicam que a "condução ecológica em oposição à condução agressiva no consumo de combustível pode exceder os 30%" e que o "consumo de combustível médio de uma frota de camiões ou carrinhas pode diminuir, em média, até 7% graças à implementação do estilo de condução adequado".



Por outro lado, e além do ângulo da redução dos consumos de combustível e consequente redução da dependência de importações energéticas por parte do nosso país, da redução de emissões de gases perigosos para a nossa saúde e para o clima há outros factores importantes a considerar quando se pondera a instalação de uma "Zona 30" numa cidade: as velocidades excessivas em meio urbano têm impacto a nível na ocorrência de acidentes (com mortos e feridos para além de danos e prejuízos financeiros e materiais). Quanto a acidentes existe um consenso internacional de que a velocidade influencia a frequência e gravidade dos acidentes e que a velocidade excessiva está na directa razão de um terço de todas as mortes com sinistralidade rodoviária. Por exemplo, numa colisão a 25 Km/h o veículo consegue imobilizar-se em 10 minutos, mas se esta for 35 Km/h passamos a 15 minutos e a 50 Km/h (a velocidade máxima em perímetro urbano) a distância total de paragem sobe para os 27 metros. Esta diferença de distâncias de paragem pode ser a diferença entre a vida e a morte do peão atropelado. Um estudo de 2004 indicava também que um aumento de 5% na velocidade média levava a um aumento de 10% nos acidentes e de 20% nos acidentes com fatalidades. Outro estudo indica que o limite dos 30 Km/h se traduz numa probabilidade próxima dos 90% de sobrevivência do peão em caso de colisão com um veículo automóvel. Outro estudo, do "European Transport Safety Council (ETSC, 1995)" revela que quando uma colisão ocorre "entre um veículo e um peão, a probabilidade do peão sobreviver é de 90%, quando este circula a 30 km/h, descendo para menos de 20% quando a velocidade de impacto atinge 50 km/h".



A implementação de uma Zona 30 também tem efeitos positivos ao nível do ruído urbano ao nível da redução da fricção entre os pneus e o pavimento dado que este "aumenta fortemente para velocidades superiores a 30/40 km/h (cerca de 12 dB (A) com a duplicação da velocidade). A baixas

velocidades o ruído provocado pelo rolamento do veículo é negligenciável, prevalecendo o ruído do motor" no geral registam-se nestas zonas uma redução do nível de ruído em cerca de "2,5 dB(A) comparativamente a uma zona com o limite de velocidade de 50 km/h - o que corresponde a uma redução do nível de ruído para cerca de metade"(Manual de apoio à implementação de Zonas 30 (Ministério da Administração Interna).



Assim, a redução da velocidade determinada pelo estabelecimento de uma "Zona 30" numa zona residencial traduz-se em benefícios no consumo de combustível, na poluição, para o ambiente, ao nível do ruído e da segurança pedonal.



Em consequência e aproveitando o Orçamento Participativo de Lisboa de 2021 lancei uma proposta para o estabelecimento de uma Zona 30 no Bairro dos Actores. A proposta foi aceite pelo equipa que revê os projectos apresentados e passou à fase seguinte do processo participativo:



#41 - PASSAGEM DO BAIRRO DOS ACTORES A UMA "ZONA 30"

com a descrição de que dado que o Bairro dos Actores (Areeiro) "se trata de um bairro fortemente residencial, grande e sem avenidas a atravessá-lo" e

paralelamente apelei à autarquia para que - independentemente da avaliação acima citada - aumentasse o número de passadeiras elevadas (como a que já existe na Rua Abade Faria) e aumentasse a quantidade de sinalização vertical de sentido de trânsito e espelhos em alguns cruzamentos de pior visibilidade deste Bairro.



A meu ver o Bairro reúne todas as condições para ser a segunda "Zona 30" do Areeiro uma vez que:



1. O Bairro dos Actores é uma zona eminentemente residencial embora tenha alguma oferta comercial em zonas bem conhecidas e que, por tal, pode ter um tratamento diferencial nesta implementação.



2. O Bairro não tem praticamente árvores ou espaços verdes: Uma intervenção "Bairro 30" poderia incluir a plantação de árvores, de pequenos canteiros e de jardins verticais e a qualificação do - quase abandonado - espaço de lazer junto à Egas Moniz.



3. Não se recomenda a instalação de Zonas 30 junto a hospitais, quartéis de bombeiros, centrais de emergência médica ou outros locais onde se exige acessibilidade local a velocidades elevadas.



4. As ruas do Bairro dos Actores são ruas de acesso local em que a função acessibilidade é superior à função mobilidade e a sua delimitação natural (Almirante Reis Alameda e Barão de Sabrosa integra eixos que permitem desencorajar o tráfego de atravessamento.



5. Todas as entradas no Bairro dos Actores se enquadram em cruzamentos e algumas em entroncamentos de ruas principais o que garante que os movimentos de entrada se podem fazer a velocidades reduzidas e possibilita trajetos alternativos aos condutores que não precisam de aceder ao interior do bairro.



6. A dimensão - embora não exista um valor absoluto de referência - das Zonas 30 deve ser de pequena dimensão e ao nível do Bairro. Isto é o resultado da experiência internacional e aplica-se ao Bairro dos Actores.



7. As Zonas 30 desejavelmente não devem compreender mais do que 200 habitações para que se controle a quantidade de tráfego gerado. Isto significa que a implantação de uma zona destas no Bairro dos Actores pode implicar a divisão por duas: por exemplo por divisão a nível da Lucinda do Carmo ou da Abade Faria.



8. Praticamente não existem árvores e espaços verdes no Bairro dos Actores. Como diz o "Manual de apoio à implementação de Zonas 30":

"A plantação de árvores ao longo da rua da Zona 30 deve, por isso, ser incentivada com particular enfoque nos locais que prevêem lugares de estacionamento, como forma de sombreamento e de controlo do domínio visual do espaço pelo veículo automóvel" e porque "o eão mostra-se extremamente sensível às temperaturas altas, pelo que a arborização contribui significativamente para tornar o espaço fresco e atrativo à

marcha, designadamente em épocas quentes"



9. Integrada na implantação de uma Zona 30 também se enquadra, frequentemente, a instalação de novo mobiliário urbano. Como este é escasso no Bairro dos Actores (p.ex. bancos) na criação desta zona este pode ser usado como uma ferramenta de qualificação da zona e para criar um ambiente acolhedor e de vida em comunidade.



Por estas razões lancei o #41 - PASSAGEM DO BAIRRO DOS ACTORES A UMA "ZONA 30" e espero que, quando entrar em fase de votação, ele mereça o apoio de um número suficiente de votantes no Orçamento Participativo de Lisboa.



Fontes:

https://www.frotcom.com/pt-pt/funcionalidades/analise-do-estilo-de-conducao

Manual de apoio à implementação de Zonas 30 (Ministério da Administração Interna)

"Enviromental Assessment of Low Speed Policies for motor vehicle mobility in city centers" (2011) coordenado por J. Casanova e N. Fonseca do "Department of Energy and Fluid Mechanical Engineering" da "Universidad Politécnica de Madrid"