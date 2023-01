Reagir às greves com reformas

Professores, auxiliares de educação, funcionários da TAP, trabalhadores dos portos, maquinistas da CP... Estas são algumas das classes socioprofissionais que têm vindo a exercer o seu direito constitucional e inalienável à greve, alimentando a agitação social que perpassa o país.

E podia falar ainda do descontentamento de médicos, enfermeiros, agentes da justiça, trabalhadores do comércio, pensionistas, funcionários públicos em geral.... Enfim, sente-se de facto uma tensão no ar e a pressão social sobre o Governo é cada vez mais forte.

As razões do descontentamento vêm de trás, tendo sido exacerbadas com o aumento do custo de vida, provocado pela crise inflacionista. Há muito que é conhecida a insatisfação com a degradação das condições de trabalho no setor público, em particular com a desestruturação das carreiras, as dificuldades de progressão e a desvalorização dos salários.

Com a saída da troika, foram revertidos os cortes salariais na Administração Pública. Porém, as progressões só seriam retomadas a partir de 2018 e as atualizações salariais só se verificaram em 2020 e 2022. Por conseguinte, de 2016 a 2022, os trabalhadores do Estado perderam cerca de 6,2% do seu poder de compra.

A necessidade de consolidação orçamental do país, depois do resgate financeiro, explica em parte a contenção salarial na Função Pública, mas não justifica a ausência de reformas estruturais. Agora, com a escalada da inflação, as reivindicações socioprofissionais subiram de tom, assumiram novas formas de luta e escaparam ao controlo das organizações sindicais tradicionais.

A agitação social no Estado vai, naturalmente, contagiar o setor privado, cuja atividade está muito dependente do funcionamento dos serviços públicos. Por isso, estas greves não são uma boa notícia para o tecido empresarial. A paralisação de serviços públicos essenciais prejudica seriamente a produtividade e a competitividade das empresas, para além dificultar a execução dos incentivos comunitários.

Não sendo de esperar no curto prazo uma revalorização significativa dos salários no Estado, mercê do peso da dívida e da necessidade de evitar uma espiral inflacionista, creio que é indispensável reformar os serviços públicos, como parece estar a ser feito no SNS.

Um Governo de maioria tem, à partida, condições para ser reformista e ir ao encontro das expectativas das classes socioprofissionais das quais depende a qualidade dos serviços públicos. As reformas estruturais são a melhor resposta aos movimentos grevistas.

