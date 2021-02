Recessão e Resiliência em Portugal

É já oficial. A economia portuguesa está mergulhada na pior recessão desde que Portugal adotou o moderno sistema de contabilidade nacional ou seja desde 1961. Um desastre total, que será pago por muitos em falências, redução do mercado interno, fome, desemprego, baixa de rendimento, perca de habitação e emigração.

A dívida pública chegou a valores recorde em termos da sua percentagem no PIB. Depois, a seu tempo, virá a intervenção externa com empréstimos gravosos, imposição de austeridade e, via aumento de impostos, redução generalizada do nível de vida dos portugueses.

O Governo contudo alegra-se e regozija-se pela resiliência da nossa economia e pela sua capacidade exportadora e elogia empresários nacionais. O ineditismo destes autoelogios não podia ser mais desarmante e preocupante. Quando a maior recessão dos últimos 60 anos é vista como sinal positivo o que podemos esperar do Futuro? Quando obter uma recessão desta magnitude é um feito positivo que esperar destes governantes e destas elites?

Mas as declarações entusiásticas dos Governantes revelam uma outra realidade. É que a recessão esperada era maior. E o Governo tomou medidas para a minimizar. Medidas que impediram a economia de afundar um pouco mais no último trimestre do ano.

E quais foram essas medidas? O Governo decidiu não confinar quando todos os outros países já o estavam a fazer e permitiu grandes ajuntamentos de Natal para não retrair o consumo das famílias. Uma medida que se está a pagar em milhares de vidas e no colapso do sistema nacional de saúde. Com isso salvaram-se umas insignificantes décimas no PIB. O suficiente para dizer que fizeram melhor do que o previsto. Valeu a pena? Não, não valeu. Consequências políticas? Infelizmente nenhuma.

Grita-se resiliência. Mas que grau de resiliência é esse que nos leva a ter uma recessão de proporções bíblicas? Como poderia ser pior? Ao contrário do que se diz a dimensão da crise mostra a baixa resiliência da nossa economia.

Portugal afunda-se nas tabelas internacionais, a dívida pública atinge um peso insuportável no orçamento nacional e provoca uma carga fiscal empobrecedora, o sistema de saúde colapsa, o país arruína-se, a juventude enfrenta o desemprego (agora disfarçado de inatividade), os mais ousados emigram, o futuro é sombrio e totalmente dependente na vontade alheia, i.e. de fundos estatais europeus.

E enquanto Portugal, depois de 800 anos, parece entrar no seu crepúsculo, os nossos governantes dançam e exultam por ter conseguido a maior recessão de que há memória e ter colocado Portugal nas primeiras páginas da comunicação social internacional por ser o país com maior número de mortos de Covid-19 por milhão de habitantes do Mundo.

E não se vislumbra na sociedade portuguesa a força de ânimo para mudar, para se reerguer, para procurar outros caminhos, antes se confirma a aquiescência com a política seguida e a satisfação com resultados conseguidos. Assim perecem as nações.