Recorrer às energias renováveis de forma responsável para maximizar os benefícios

Saber como os veículos elétricos também podem ser relevantes para gerir as energias renováveis de forma estratégica. Compreender como utilizar a energia renovável de forma mais eficiente em edifícios pode ajudar pessoas e empresas a aproveitar ao máximo a energia renovável da rede, mais qualquer energia que possam gerar dos ativos como painéis solares, bombas térmicas e turbinas eólicas.

À medida que a Europa considera a melhor forma de satisfazer as suas necessidades energéticas nos próximos meses, as energias renováveis serão um tema recorrente. Sendo já considerados como pilares fundamentais dos projetos de descarbonização, ativos como painéis solares estão a ganhar uma importância renovada.

Muitas empresas já começaram a desenvolver estratégias de descarbonização para mitigar as alterações climáticas e os seus pensamentos viram-se naturalmente para o que podem fazer para gerar um pouco da sua própria energia. O que podem não saber é que é fácil desperdiçar a energia renovável a menos que adotem uma abordagem para maximizar os benefícios.

Rentabilizar toda a energia disponível, o máximo possível

As empresas farão a maior diferença imediata na transição energética, simplesmente devido ao seu tamanho. Os painéis solares nos edifícios comerciais estão rapidamente a tornar-se uma paisagem comum, e ativos como estes já estão a fazer a diferença ao reduzir os custos energéticos diários e oferecendo um certo nível de independência energética da rede.

Isto é bom para os negócios envolvidos e cada vez mais relevantes para a comunidade geral, pois as empresas que estão a gerar energia renovável nos seus locais agora têm a oportunidade e incentivo para fazer tirar o maior proveito do mesmo, no contexto daquilo que esses grandes fornecedores energéticos estão a fazer para elevar a geração de energia renovável a uma maior escala.

Os sistemas de armazenamento energético são importantes neste respeito, mas também o é a utilização estratégica da energia. Carregar veículos elétricos com uma mistura de energia renovável armazenada e energia de menos movimento da rede é um bom exemplo disto, e é a forma como os negócios também podem obter o melhor das tarifas de utilização do tempo que podem surgir, à medida que as empresas energéticas procuram gerir as redes nacionais de forma mais eficaz.

Os investimentos em veículos elétricos irão mostrar o seu valor

Os veículos elétricos não se destinam apenas a viajar de A para B. As baterias dos veículos armazenam quantidades de energia significativas, o que significa que podem constituir uma parte integral de um sistema de gestão energética no local, quer o local gira alguma da sua própria energia ou não.

Os VEs podem desempenhar um papel em melhorar a utilização de energia renovável ao armazená-la quando estiver disponível e a postos. Em vez de abastecer o combustível quando necessário, os condutores e gestores de frota de VEs podem estabelecer regimes como carregamento noturno quando as exigências na rede são menores e a disponibilidade da energia renovável tende a ser mais elevada e mais barata. Os benefícios multiplicam-se graças à produção no local.

Os negócios que geram a sua própria energia renovável dos ativos como painéis solares ou turbinas eólicas, mas não têm espaço de armazenamento suficiente quando um pico de energia é atingido num dia ventoso ou soalheiro, poderão descobrir que a frota de VEs é o local para onde deve ir a energia, para evitar que seja desperdiçada. É tudo uma questão de estratégia e sistemas que dão assistência a uma gestão energética inteligente.

O carregamento de VEs será o caminho para a transição energética para muitos proprietários de edifícios, mas a eletrificação irá muito mais longe que isto. Os edifícios tornar-se-ão centros de energia que gerem a eletricidade de uma forma muito diferente.

Interação na orla da rede - o ponto onde empresas e casas se ligam à rede - não se alterou durante muitos anos, mas as energias renováveis estão a mudar isto, e podemos ver o ritmo das alterações a aumentar.

Preparar os edifícios para a transição energética envolve analisar a gestão energética e as necessidades da distribuição energética, para definir uma abordagem que os transforma em centros de energia. A maior parte das empresas irá beneficiar deste conselho.

Embora seja tentador para os proprietários de negócios apressarem-se em direção a uma geração de energia no local, ou investir rapidamente em carregadores de VEs no local, com o objetivo de atenuar os aumentos de preços e impulsionar a independência energética rapidamente, esta pode não ser a abordagem mais sensata.

O sistema de gestão energética do edifício ou local deve estar calibrado para integrar novas cargas e fontes energéticas de forma eficaz, enquanto a interação na orla da rede, em grande parte gerida pelas empresas de serviços públicos com feedback dos reguladores, evolui rápida e simultaneamente, também.

A cibersegurança importa

O investimento rápido na geração de energia renovável está a acontecer por muitos motivos, não apenas as alterações climáticas, e as energias renováveis são sem dúvida, um bom complemento ao mix energético da Europa. Mas integrar ativos como painéis solares, os sistemas de armazenamento energético e os carregadores de VEs pode ser mais complexo do que simplesmente aparafusá-los na atual configuração energética em edifícios, e o aspeto digital pode expor os negócios a riscos de segurança desconhecidos.

Seguir este conselho irá ajudar as empresas a tomar decisões sensatas, seguras e úteis em todos os aspetos - desde a segurança física que é sempre importante na gestão da eletricidade, à cibersegurança que é menos conhecida - mas igualmente importante.

A eletrificação está a acontecer rapidamente, e as empresas podem certamente ajudar a acelerar o ritmo. Monitorizar os desenvolvimentos regulamentares e compreender que assistência precisam, irá ajudá-los a responder às circunstâncias atuais e a prepararem-se para um futuro com um impacto neutro no clima.

José António Afonso, responsável do segmento de Commercial Buildings da Eaton Iberia