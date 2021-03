Longe vão as ilusões vendidas pelo Governo há um ano de que veríamos uma rápida recuperação após o confinamento. A gestão desastrosa da pandemia no Ocidente, em contraponto com a gestão eficiente na Ásia, tem provocado confinamentos sucessivos e grandes atrasos na vacinação da população e, acima de tudo, milhares de mortes evitáveis.

A recuperação rápida, em "V", é agora vista como uma falácia sem consistência nem fundamento. O que se sabe é que a crise veio para ficar e só com investimentos estatais massivos pode ser ultrapassada. A União Europeia suspendeu as regras orçamentais, mas prepara-se para as voltar a aplicar.

Nos Estados Unidos pelo contrário, Biden fez aprovar um gigantesco programa de ajuda pública às pessoas e às empresas e outro, ainda maior, está na forja para modernizar as infraestruturas. Ambos os programas têm uma forte componente nacionalista de "comprar americano". Os EUA dizem adeus ao liberalismo e, mesmo sem Trump, promovem abertamente o protecionismo que invetivavam há apenas alguns anos. Claro sinal de declínio e de falta de competitividade internacional.

Assim hoje o consenso internacional aponta para uma recuperação em K, isto é a uma quebra abrupta segue-se para uns uma recuperação rápida e para outros depois de uma recuperação parcial uma crise mais prolongada e novas quedas. Assim a recuperação económica não será igual para todos.

E o que distingue uns e outros? Entre países a capacidade de inovação e a estrutura da economia. No interior dos países os níveis de rendimento.

As camadas sociais com rendimentos mais elevados recuperam rapidamente, enquanto as camadas de menor rendimento enfrentam as baixas salariais, o desemprego, as execuções de hipotecas e consequente perca da casa, a pobreza e a emigração.

O lançamento de novos projetos inovadores já voltou, na generalidade dos países, aos níveis pré-pandemia. Infelizmente Portugal é um país, dado os baixos níveis de educação e inovação, onde este setor pouco impacto tem na economia.

Países muito dependentes de setores de o do turismo, o comércio local, indústrias em declínio, ou empresas descapitalizadas vão ter crises mais prolongadas e severas. Países com fortes setores como o das tecnologias digitais ou o setor farmacêutico estão já em alta. Como habitualmente Portugal, que não têm uma visão estratégica definida, não se encontra do lado certo da equação.

A União Europeia coloca agora à disposição dos vários países fundos públicos destinados à recuperação. O Governo avançou com um plano simplista e sem estudos prospetivos nem acautelando o combate à corrupção. Tudo parece a postos para que esses fundos públicos sejam desbaratados sem proveito para a maioria da população.

A pandemia, como todas as crises, são também oportunidades gerando vencedores e perdedores. De que lado vamos estar daqui a três anos? Como estaremos preparados para a próxima crise? Questões que não parecem incomodar os políticos portugueses.