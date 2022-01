Reduzir impostos para crescer ou crescer para reduzir impostos

Devem reduzir-se impostos para haver crescimento económico e, assim, aumentar o bolo de recursos produzidos a ser distribuído pela população, ou deve crescer-se primeiro para depois poder reduzir impostos? Este último ponto de vista, que corresponde ao que existiu nos últimos seis anos em Portugal, não faz sentido no contexto existente e, na verdade, até impede o crescimento e atrasa o país, tal como se tem visto.

Como a literatura económica revela, os impostos, particularmente sobre o rendimento das empresas e dos indivíduos, prejudicam o crescimento económico, havendo, pelo contrário, gastos públicos financiados por impostos que fazem todo o sentido - para subsidiar a produção de equipamentos, a I&D, a acumulação de capital humano e a promoção da natalidade. É assim que decorre da generalidade dos modelos da teoria neoclássica do crescimento económico endógeno propostos por autores seminais como Daron Acemoglu, Philippe Aghion, Robert Barro, Gene Grossman, Elhanan Helpman ou Peter Howitt.

Nessa sequência, também nos artigos empíricos recentemente publicados nas principais revistas de economia e nos working papers do National Bureau of Economic Research (NBER), há praticamente unanimidade quanto à conclusão de que a carga fiscal tem efeitos negativos no crescimento e de que a força do efeito depende do nível dos impostos, e de quem e quando é penalizado.

Mertens e Olea (2018, Quarterly Journal of Economics) usaram dados de séries temporais de 1946 a 2012, para concluir que cortes na carga fiscal aumentam o PIB real e diminuem o desemprego. No contexto descrito, uma diminuição de 1 ponto percentual na taxa de imposto terá aumentado o PIB real em 0,78 por cento até ao terceiro ano após a alteração, devido a mudanças de incentivos e não a aumentos na procura agregada.

Cloyne, Dimsdale e Postel-Vinay (2018, NBER working paper) estudaram o Reino Unido no período entre guerras, 1918-1939, por ser um período de elevada dívida e baixas taxas de juro, de modo a compreender o impacto dos impostos no crescimento económico. Os autores constataram que uma redução de 1 ponto percentual no peso dos impostos no PIB aumentava o PIB real entre 0,5 e 1 por cento no imediato e em 2 por cento ao fim de um ano. Os dados fornecem provas convincentes de que os impostos têm impacto no crescimento em ambientes de elevada dívida e baixas taxas de juro.

Ljungvist e Smolyansky (2018, NBER working paper) analisaram 250 alterações fiscais entre 1970 e 2010 para avaliar o impacto imediato no rendimento e no emprego. Observaram que: (i) em média, um corte de 1 ponto percentual na taxa de imposto sobre o rendimento das empresas leva a um aumento de 0,2% no emprego e um aumento de 0,3% nos salários; (ii) o impacto positivo associado aos cortes fiscais é mais intenso nas recessões e no longo prazo; (iii) aumentos de impostos são uniformemente prejudiciais.

Zidar (2019, Journal of Political Economy) examinou o impacto da carga fiscal sobre o crescimento e a oferta de trabalho entre 1950 e 2011. Encontrou impactos positivos das reduções fiscais no crescimento até dois anos após a mudança de política. Além disso, as reduções fiscais para contribuintes de baixo e moderado rendimento afetam mais o crescimento - uma redução de 1 por cento dos impostos sobre o rendimento dos contribuintes com rendimentos mais baixos aumentou o PIB real em 6,6 por cento, devido ao aumento significativo da oferta de trabalho por parte desses contribuintes.

Gunter, Riera-Crichton, Vegh e Vuletin (2019, NBER working paper) utilizaram dados de 51 países entre 1970 e 2014 para examinar os impactos do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) no crescimento económico. Concluíram que os efeitos não são lineares, porque os danos económicos crescem com a taxa. Assim, aumentos na taxa do IVA em países como Portugal, onde a taxa média é elevada, terão impactos negativos muito significativos. Esta não linearidade está em linha com a curva Laffer - após determinada taxa do imposto, novos aumentos acabam por reduzir as receitas fiscais. Para os países industrializados europeus, os autores estimam um multiplicador fiscal de -3,6 durante dois anos após uma alteração fiscal, pelo que os cortes fiscais estimulam fortemente a atividade económica.

Nguyen, Onnis e Rossi (2021, American Economic Journal: Economic Policy) examinaram os efeitos dos impostos individuais, empresariais e sobre o consumo no Reino Unido entre 1973 e 2009. Verificaram que cortes nos impostos sobre o rendimento (dos indivíduos e das empresas) tiveram efeitos significativos no PIB real, no consumo privado e no investimento; por exemplo, uma redução de 0,78 por cento na taxa média do imposto sobre o rendimento terá aumentado o PIB real em 0,78 por cento. Os efeitos dos cortes nos impostos sobre o consumo foram comparativamente menores e não produziram efeitos estatisticamente significativos. Assim, para potenciar o crescimento, justifica-se a passagem de uma base assente em impostos sobre o rendimento para uma base assente em imposto sobre o consumo. Estes são geralmente menos discricionários pois não têm um impacto significativo no trabalho e nos incentivos ao investimento, essenciais para assegurar o crescimento económico.

Finalmente, Alinaghi e Reed (2021, Public Finance Review) realizaram uma meta-análise sobre os efeitos dos impostos no crescimento dos países da OCDE. A amostra incluiu 979 estimativas de 49 estudos. Consideraram os efeitos dos impostos e dos (resultantes) gastos públicos no crescimento, desagregando as mudanças políticas em três categorias: negativas, positivas, e ambíguas. As políticas fiscais negativas incluem aumentos de impostos para financiar investimentos improdutivos, ou aumentos dos impostos discricionários combinados com diminuições dos impostos não-discricionários, que servem apenas para alimentar dependências, distorcer a atividade privada e fomentar a corrupção. Pelo contrário, as políticas fiscais positivas incluem aumentos dos impostos para financiar investimentos produtivos, reduções dos impostos discricionários combinados com aumentos dos impostos não-discricionários, ou aumentos dos impostos para reduzir o défice. As políticas fiscais ambíguas são aquelas em que o efeito económico global não é claro. Com esta classificação, observaram que uma diminuição dos impostos associados a políticas fiscais negativas aumentava o PIB real, contrariamente ao decréscimo de impostos associado a políticas fiscais positivas, concluindo-se, assim, que os impostos devem financiar investimentos produtivos.

Em suma, para melhorar o nível de vida, faz todo sentido reduzir impostos, sobretudo sobre o rendimento que são também mais discricionários, e os que estiverem associados a políticas fiscais negativas.

Óscar Afonso, professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade do Porto e sócio fundador do Observatório de Economia e Gestão de Fraude (OBEGEF)